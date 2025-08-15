Burkina- Nayala- Assomption- Célebration

Nayala : « Marie, lumière qui guide l’Église et chacun de nous » (abbé Simon Évariste Ki)

Toma, le 15 août 2025 – (AIB) – La communauté catholique de Toma a célébré avec ferveur, ce vendredi 15 août 2025, la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. La messe, présidée par l’abbé Thomas Bassou Ki, curé de la paroisse Sacré-Cœur, assisté de cinq prêtres, a été marquée par une homélie inspirante de l’abbé Simon Évariste Ki qui a présenté Marie comme « lumière qui guide l’Église et chacun de nous ».

Dès 7h 45, les fidèles se sont rassemblés à la grotte mariale pour un temps de prière, avant de processionner jusqu’à la grande église à 8h 30. La célébration a intégré les lectures bibliques tirées de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, de l’Évangile selon saint Luc et de l’Apocalypse de saint Jean.

Dans son homélie, l’abbé Simon Évariste Ki a comparé Marie à une lampe ancienne qui éclaire les chemins sombres, image tirée d’une histoire populaire. « Marie apporte en elle la lumière de Dieu et continue de prier pour guider l’Église et chacun de nous dans les ténèbres du monde », a-t-il affirmé, invitant les fidèles à marcher à la suite de la Mère du Christ par la foi, l’humilité et le service.

Il a rappelé que la gloire céleste promise à Marie est aussi l’espérance de tout croyant fidèle à la Parole de Dieu. Revenant sur la vision de l’Apocalypse, il a souligné que la femme vêtue de soleil, symbole de Marie, triomphe du dragon rouge, image des forces du mal qui menacent le monde. « Dans un contexte marqué par la violence, les divisions et la haine, la foi et l’amour restent nos armes les plus efficaces », a-t-il insisté.

L’abbé Ki a conclu en exhortant les fidèles à faire de leurs paroles un instrument de paix et de vérité : « Marie ne parle que pour bénir et encourager. Suivons son exemple pour que nos vies soient une montée vers la lumière. »

Les prières universelles ont porté sur les malades, les femmes catholiques, la grâce de Dieu pour tous et la paix au Burkina Faso. Après la quête, l’abbé Simon Évariste Ki a célébré l’Eucharistie avant la récitation du « Notre Père » et les annonces.

Le curé, admis à la retraite, a sollicité une quête spéciale pour achever la clôture et l’électrification de la maison du catéchiste. « Mon grand désir était que cette maison soit prête avant mon départ, au moins avec la lumière », a-t-il confié.

Les femmes catholiques, par la voix de Mme Dalla, ont remercié les prêtres, les sœurs, la marraine, le chef de canton, le Haut-Commissaire et les FDS pour leur accompagnement. Les hommes, représentés par M. Toé Aimé, ont félicité les jubilaires de 25 et 50 ans de vie religieuse et leur ont remis des présents.

La célébration s’est achevée à 10h 48 par la bénédiction des fidèles. Le curé a invité à poursuivre la fête dans l’après-midi avec des animations traditionnelles aux sons des balafons et des griots.

Agence d’information du Burkina

TAK/yos