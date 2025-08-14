Burkina-Nayala-Kougny-Gouri-Soutien-Forces Combattantes

Nayala : Les ressortissants de Gouri offrent 500 000 F CFA aux forces combattantes pour soutenir l’effort de paix

Toma, 14 août 2025 (AIB)- Les ressortissants du village de Gouri, dans la commune rurale de Kougny, ont remis ce jeudi, la somme de 500 000 F CFA au haut-commissaire de la province du Nayala, en guise de soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le don a été fait par les représentants des ressortissants du village, Zon Abdoul Karim et Koné Mamadou. Ce geste, empreint de solidarité et de patriotisme, a été fait en présence du président de la délégation spéciale (PDS) de Kougny, du PDS de Toma, Zakaria Sawadogo, du commandant de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Toma, Sawadogo Madi, et du directeur provincial de la Police nationale, Ganam Abdoul Aziz.

Prenant la parole, l’un des donateurs, Zon Abdoul Karim, a expliqué que ce geste est une contribution collective des ressortissants de Gouri pour remercier et encourager les forces combattantes.

« Nous nous sommes mis ensemble pour trouver ce que nous avons et remettre à nos autorités notre contribution pour la sécurisation du territoire », a-t-il déclaré, saluant les efforts quotidiens des forces engagées dans la lutte contre l’insécurité.

En recevant le don, le haut-commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a exprimé sa gratitude tout en remerciant la population de Goury pour ce geste noble.

« Ce geste est précieux pour galvaniser nos troupes sur le terrain », a-t-il déclaré.

Il a exhorté la population de Gouri à maintenir et renforcer la collaboration avec les FDS, rappelant que le village, resté debout malgré les menaces, est un exemple de résilience.

M. Frédéric Paré a rassuré que les opérations se poursuivent pour reconquérir progressivement le territoire et a formulé le vœu qu’à la prochaine rentrée scolaire, les élèves de Gouri puissent reprendre le chemin de l’école.

« Main dans la main, nous aboutirons à la reconquête totale du territoire », a-t-il conclu, invitant à transmettre ce message à toute la communauté.

Par ce geste, les ressortissants de Gouri affirment leur engagement et leur solidarité avec les forces combattantes, renforçant ainsi l’élan collectif pour la sécurité et la paix dans le Nayala.

Agence d’information du Burkina

KTA/BBP