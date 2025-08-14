Houet : L’amicale des anciens élèves du lycée mixte d’Accart-Ville soutient Faso Mêbo avec un don en matériel

Bobo-Dioulasso, 24 août 2025 (AIB) – L’amicale des anciens élèves du lycée mixte d’Accart-Ville (AMANE-LMA) a remis, jeudi à Bobo-Dioulasso, un important lot de matériel et de vivres pour soutenir l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », portée par le capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso.

Le don est composé de 100 sacs de ciment, 4 brouettes, 4 pelles et 4 sacs de riz de 25 kg chacun.

La cérémonie de remise, placée sous le parrainage du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, a mobilisé d’anciens élèves ainsi que des autorités administratives.

Selon le président de l’amicale, Dramane Dembélé, ce geste est le fruit des contributions matérielles, financières et morales des membres de l’association.

« Nous remercions Mme le gouverneur qui a accepté de parrainer notre journée de don, ainsi que tous les camarades qui nous ont soutenus de près ou de loin », a-t-il déclaré.

Mme le gouverneur, exprimant sa joie de voir naître une telle initiative, a salué l’engagement de l’amicale. « Ce n’est pas une petite contribution. Ce qui importe, c’est l’esprit qui vous a animés pour mobiliser ces ressources », a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que, selon les mots du Président du Faso, « chaque Burkinabè a un rôle à jouer dans le développement de ce pays ».

Mme Mariama Konaté/Gnanou a également insisté sur le fait que, même si le chef de l’État a une vision claire pour le développement national, sa réalisation requiert l’implication de tous les citoyens.

Elle a, par ailleurs, remercié toutes les organisations ayant déjà contribué, et a exhorté celles qui ne l’ont pas encore fait à s’engager.

L’initiative « Faso Mêbo » vise à mobiliser les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora, autour d’actions concrètes de développement communautaire, notamment dans le domaine des infrastructures et de l’amélioration des conditions de vie. Le geste de l’AMANE-LMA s’inscrit ainsi dans cette dynamique patriotique et solidaire.

Créée le 7 février 2025 à but non lucratif, l’AMANE-LMA a pour principal objectif de promouvoir la solidarité et la cohésion sociale entre ses membres, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des élèves.

L’association intervient également dans divers domaines tels que l’éducation, la santé, le sport, l’agriculture, le civisme, le patriotisme et la promotion de la paix sociale.

Agence d’information du Burkina

AB/bak