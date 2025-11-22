Burkina-Sourou-Nayala-Education-Senssibisations-Mariage-Précoce

Nayala : Les élèves sensibilisés aux mariage précoce et l’orpaillage clandestin

Gossina, le 20 novembre 2025 – (AIB) – Les élèves de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Gossina ont été sensibilisés jeudi aux les dangers du mariage précoce et de l’orpaillage clandestin en milieu scolaire, au cours d’une cérémonie qui a mobilisé autorités coutumières, administratives, militaires et enseignants.

L’ouverture de la séance a été faite par le représentant du chef coutumier, M. Lawagoule Ki, qui a souhaité la bienvenue aux autorités venues de Ouagadougou, de Toma et de Gossina. Il a salué l’initiative et adressé des bénédictions pour un avenir meilleur des élèves.

Le porte-parole de la Circonscription d’Education de Base de Gossina, M. Nakelsé Nestor, a rappelé que le mariage précoce et l’orpaillage clandestin constituent aujourd’hui des causes majeures de décrochage scolaire dans la commune.

Selon lui, ces pratiques éloignent les enfants, surtout les jeunes filles et garçons, des salles de classe et compromettent leur avenir.

Il a exprimé l’espoir qu’à l’issue du théâtre-forum présenté par la troupe Ka Da Wo Ko Doro de Toma, des engagements forts émergent pour renforcer la lutte contre ces fléaux.

Prenant la parole, le président de la délégation spéciale de Gossina, Siebi Ahmed Ouattara, a félicité le corps enseignant de la CEB et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les acteurs éducatifs pour l’épanouissement des enfants.

La représentante de la Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nayala, Somé/Kagambèga Rose, a encouragé les organisateurs et insisté sur la nécessité de lutter contre le mariage précoce, l’orpaillage clandestin, et de promouvoir la scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap.

Le chef de la délégation de la Direction de la Promotion de l’Éducation inclusive, de l’Éducation des filles et du Genre a également appelé à un engagement renouvelé pour l’accompagnement des enfants handicapés.

La cérémonie a pris fin par un engagement fort du représentant du chef coutumier, déterminé à lutter aux côtés des acteurs éducatifs contre les deux fléaux qui minent la réussite scolaire des enfants de Gossina.

