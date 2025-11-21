Burkin-Afrique-Sport-Antidopage-Lutte

Antidopage : dix pays réunis à Ouagadougou pour renforcer les mécanismes de contrôle

Ouagadougou, 21 novembre 2025 (AIB)-Dix pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre prennent part depuis vendredi à la 18ᵉ réunion du Conseil de l’ORAD zones 2 et 3 à Ouagadougou, un cadre destiné à consolider les stratégies de lutte antidopage.

L’Organisation nationale antidopage (ONAD) a procédé au lancement officiel de la 18ᵉ réunion du Conseil de l’Organisation régionale antidopage (ORAD) zones 2 et 3, ouverte pour deux jours de travaux.

Cette session qui a débuté vendredi, vise à faire le point des activités annuelles, à partager les difficultés rencontrées, à proposer des solutions et à renforcer les synergies d’action pour une lutte efficace contre le dopage dans le sport.

Le président de l’ORAD, Dr Emmanuel Passos, a indiqué que cette rencontre offre un cadre d’échanges permettant aux participants, venus de plusieurs pays d’Afrique, de définir de nouvelles orientations et de partager les bonnes pratiques en matière de lutte antidopage.

« Le Burkina Faso dispose de bonnes pratiques en matière de lutte contre le dopage. C’est une opportunité pour le pays de montrer son savoir-faire et de bénéficier de celui des autres États », a-t-il affirmé.

Pour le président de l’ONAD-BF et secrétaire général de l’ORAD zones 2 et 3, Dr Ibrahim Seré, la lutte contre le dopage demeure un enjeu majeur pour le mouvement sportif.

Il a rappelé que l’ONAD œuvre à la sensibilisation, à la prévention, au contrôle et à la promotion d’un environnement sportif sain.

« La tenue de cette rencontre au Burkina Faso témoigne de l’estime portée à notre pays et de notre engagement collectif à renforcer les mécanismes de lutte antidopage dans la zone », a-t-il souligné.

Le directeur de cabinet du ministre chargé des Sports, Evariste Dabiré, a salué le choix porté sur le Burkina Faso pour abriter cette importante réunion régionale.

« Sa tenue à Ouagadougou représente un signe de confiance et une reconnaissance claire de notre capacité à organiser de grandes rencontres sportives, malgré les défis auxquels nous faisons face », a-t-il déclaré.

Créée en 2006, l’ORAD regroupe dix pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Sa mission est de coordonner et d’intensifier la lutte contre le dopage dans le domaine sportif au sein de la région.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata