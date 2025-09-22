Burkina-NayalaVeille-Citoyenne-Construction-Rond-point

Nayala : La veille citoyenne matérialise son rond-point avec les drapeaux du Burkina, du Mali, du Niger et de la Russie

Yaba, 21 sept. 2025 (AIB)- Les membres du Mouvement de Veille Patriotique du Faso, sous-section de Yaba, ont matérialisé dimanche, à Yaba, un rond-point servant de site de veille citoyenne.

La cérémonie a été marquée par la plantation de quatre drapeaux : ceux des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, ainsi que celui de la Russie, partenaire stratégique.

Selon les organisateurs, ce rond-point doit devenir un symbole de rassemblement et de vigilance citoyenne pour la paix et la sécurité dans la commune.

Dans son intervention, le responsable coutumier de Yaba, Paré Kôléa, a salué l’initiative.

« La lutte n’est pas seulement par les armes. Chaque citoyen doit contribuer en dénonçant les agissements suspects et les complices des terroristes qui endeuillent nos familles. Nous devons nous entraider pour le retour définitif de la paix dans notre pays », a-t-il déclaré, avant de demander des bénédictions pour les autorités du pays.

Pour sa part, le président de la Veille citoyenne de Yaba, Paré Lamine, a exprimé sa satisfaction.

« Ce rond-point est ouvert à tous les Wayignians, où qu’ils soient et à tous les villages de la commune. J’invite chaque fils et fille de Yaba à accompagner les jeunes dans leur mission de veille citoyenne », a-t-il indiqué.

Le président provincial de l’AVC du Nayala, Foro Jean Noël, qui a offert les drapeaux des trois pays de l’AES, a rappelé l’importance de l’union autour des idéaux de la Transition.

« Nous devons soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, qui travaille pour l’intérêt de toute la nation. La réinstallation de Yaba a été possible grâce à la bravoure des Forces de Défense et de Sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie et surtout des populations de la localité », a-t-il confié.

À l’issue de la cérémonie, les drapeaux ont été hissés au rond-point, marquant ainsi le lancement officiel de la veille citoyenne dans la commune de Yaba.

Pour les participants, ce geste symbolique traduit la volonté des populations de s’impliquer activement dans la sécurisation de leur territoire et dans la consolidation de la cohésion sociale.

L’événement a réuni autorités coutumières, populations et une délégation provinciale conduite par le président de l’Association de Veille Citoyenne (AVC) du Nayala, M. Foro Jean Noël et le président du Collectif National pour la Réfondation (CNR) du Nayala M. Ky Thierry.

Agence d’Information du Burkina

KTA/bbp