Gourma : La direction provinciale en charge du Sport lance la rentrée sportive et ludique

Fada N’Gourma, 20 sept. 2025 (AIB) – La direction provinciale du Sport et des loisirs du Gourma, a lancé, ce samedi 20 septembre 2025 à Fada N’Gourma, la première édition de la rentrée sportive et ludique, sous le thème : « Sport et loisirs pour tous, facteur de cohésion pour le bien-être de la population résiliente de la province du Gourma ».

Trois mois après son installation, la directrice provinciale en charge du Sport du Gourma, Boualihamou Edwige Lompo/Ouattara, a initié la première édition de la rentrée sportive et ludique dont le lancement a eu lieu le samedi 20 septembre 2025 à Fada N’Gourma.

Selon elle, l’objectif est d’intéresser toutes les couches sociales de la ville de Fada N’Gourma à la pratique des activités sportives et ludiques qui agissent sur les aspects intellectuels, physiques et psychologiques de l’homme.

Mme Lompo, a précisé que le sport contribue non seulement à évacuer le stress, mais aussi à réguler l’organisme en éliminant l’excès de sel et de sucre.

La directrice provinciale en charge des Sport du Gourma, a également insisté sur son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, patron de cette première édition, a salué l’initiative qui, selon lui, traduit la résilience des populations face au contexte sécuritaire difficile.

« Le sport est un facteur de cohésion sociale qui permet aussi de développer les muscles et d’éviter des maladies », a-t-il déclaré, avant d’inviter les habitants de son ressort territorial à promouvoir davantage le sport comme vecteur de développement et d’unité.

Au programme de cette rentrée sportive et ludique figuraient un cross populaire de trois kilomètres, une séance d’aérobie ainsi que des jeux de société.

L’activité a mobilisé les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de nombreux habitants de la commune de Fada N’Gourma.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo