BURKINA-NANDO-ACTION-HUMANITAIRE-VISIBILITE-CONFERENCE-PRESSE

Nando : Le MAHSN valorise ses actions humanitaires à travers une mini-conférence de presse

Koudougou, 13 oct. 2025 (AIB) – Le ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale (MAHSN) a organisé, lundi, une mini-conférence de presse dans la salle de l’action humanitaire de l’hôtel administratif de Koudougou, pour marquer le lancement officiel d’une sortie de terrain de la Direction de la communication et des relations presse (DCRP) dans la région de Nando.

Cette initiative qui se déroule du 13 au 17 octobre 2025 dans les localités de Koudougou, Réo, Léo et Sapouy, vise à valoriser les actions à fort impact menées en faveur des populations vulnérables à travers la production de reportages audiovisuels et d’articles de presse.

Les thématiques abordées concernent le relèvement des personnes déplacées internes, l’autonomisation des groupes vulnérables, les initiatives communautaires, la cohésion sociale et les succès locaux.

Représentant la directrice de la communication humanitaire, Songobsida César Roamba, a salué la mobilisation des journalistes de la place et souligné l’importance de renforcer la synergie d’actions entre les médias et le ministère.

Pour sa part, le directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale de Nando, Roland Kiélem, a remercié la presse pour son engagement constant dans la diffusion des actions de solidarité et de résilience.

Les participants ont salué cette initiative qui contribue à mieux faire connaître les efforts du gouvernement pour la cohésion et le vivre-ensemble.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA