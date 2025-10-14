Yatenga-Zogoré-Don-Veille citoyenne

Yatenga : environ 100 kits offerts par la veille citoyenne aux élèves déplacés internes

Zogoré, 14 oct. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la commune de Zogoré dans la province du Yatenga, a fait un don en kits scolaires mardi, au profit d’une centaine d’élèves déplacés internes de la localité, a constaté l’AIB.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une collecte lancée depuis le mois de septembre, initiée pour un soutien à des enfants déplacés qui reprennent le chemin de l’école. A en croire les organisateurs, l’initiative a été rendue possible grâce aux généreux donateurs, des filles, fils et amis de Zogoré et d’ailleurs.

C’est environ une centaine d’élèves qui ont bénéficié des kits scolaires en ce début de rentrée 2025-2026. Le don a été remis à L’association éducation Zogoré qui a officiellement mis à la disposition de la CEB représenté par Yassia Tao.

Celui-ci a remercié les différents donateurs et la veille citoyenne pour leur accompagnement, pour avoir initié la collecte des kits. Le président de la veille citoyenne de Zogoré Tidiane Kirakoya a adressé ses sincères remerciements à tous les contributeurs qui ont œuvré à la réussite du projet.

M. Kirakoya a saisi l’occasion de cette donation pour dire que sa structure reste engagée pour continuer à bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants de la commune.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata