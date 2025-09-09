BURKINA-NANDO-IMMERSION-PATRIOTIQUE-CEREMONIE-SORTIE

Nando/Immersion patriotique : Les bacheliers de la région prêts à servir pour un Burkina libre et prospère

Koudougou, 09 sept. 2025 (AIB) – La clôture de la première édition de l’immersion patriotique obligatoire s’est tenue à la Place de la nation de Koudougou, ce mardi, sous le patronage du Premier Ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Des membres du gouvernement, les autorités administratives de la région de Nando, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses de Koudougou ainsi que les parents d’immergés, ont assisté à la cérémonie.

A l’entame de son adresse, son Excellence monsieur le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a demandé à l’assistance une minute de « standing ovation » pour ceux qu’il appellera désormais « camarades appelés de la première promotion de l’IPO ».

Après les avoir félicités pour leur admission au baccalauréat session de 2025, il a insisté sur le fait que le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, l’a chargé de leur rappeler qu’ils devront désormais avoir à l’esprit que la souveraineté ne se négocie pas mais qu’elle s’acquiert. Il les a ainsi invités à bien saisir l’engagement du Président Ibrahim Traoré à bâtir une société libre et prospère.

Tout en leur rappelant, qu’en qualité de pionniers de l’immersion patriotique, qu’ils ont la charge de la révolution populaire progressiste sur leurs épaules. Et de les exhorter à partir à la conquête du savoir sans pour autant laisser la hargne du civisme et du patriotisme.

Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu honneur, au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, aux encadreurs qui ont permis d’atteindre ce satisfecit.

Le ministre de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Aboubakar Savadogo a, quant à lui, rappelé qu’il y a trente (30) jours, la cuvée de 59175 nouveaux bacheliers dont 30664 filles issus de toutes les régions du pays s’engageaient pour le programme dénommé « Immersion patriotique obligatoire ».

Il a encouragé « les ambassadeurs du civisme et du patriotisme » à toujours œuvrer dans le sens servir la patrie.

Tous les intervenants ont, chacun en fonction de son rang et grade, salué la mise en œuvre de ce programme découlant de l’initiative présidentielle « pour une éducation de qualité au Burkina Faso ».

En effet, tour à tour, le chef traditionnel de Dapoya, représentant du chef de canton du Lallé, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, ont été les moments remarquables pour un Burkina qui regagne son intégrité et sa souveraineté.

Avant de procéder à la remise symbolique des attestations de participation à une dizaine de patriotes, Reine Marguerite Bangré a, au nom de tous les pionniers, lu et remis la charte de l’immersion patriotique obligatoire 2025 dénommée « Charte pour la cohésion sociale » qui se décline en 22 articles.

Le défilé d’une dizaine de sections représentant chacune un site d’immersion a mis fin à la cérémonie. C’est dans une ambiance de liesse généralisée que les immergés de la cuvée 2025 dans la région du Nando ont manifesté leur joie pour cette expérience qui marquera sans nul doute le reste de leur parcours.

Les participants à la cérémonie ont été gratifiés de démonstrations pratiques des techniques de self-défense acquises pendant cette immersion.

Notons que la région de Nando totalise 6484 immergés repartis dans deux bassins, celui de Koudougou avec 5006 contre 1478 pour le bassin de Léo.

Agence d’information du Burkina

