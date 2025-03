Burkina-Namentenga-Mouvement-Don-Sang

Namentenga : Un mouvement scolaire collecte 200 poches de sang pour sauver des vies

Boulsa 25 fév. 2025 (AIB)- Le Mouvement scolaire pour un avenir radieux section du Namentenga (MOSAR) a collecté 200 poches de sang les 25 et 26 février 2025, au lycée provincial et au lycée technique et professionnel de Boulsa. C’était lors de sa deuxième édition de don de sang qui a pour but de sauver des vies.

La 2è édition de don de sang du Mouvement scolaire pour un avenir radieux (MOSAR) section du Namentenga qui s’est déroulée les 25 et 26 février 2025, au lycée provincial et au lycée technique et professionnel a enregistré près de 200 poches de produit sang.

Cette initiative, selon les organisateurs a pour objectif de sauver des vies.

Pour Rasmata Kabré du Centre de transfusion sanguine de Kaya (CNTS), la forte mobilisation des élèves

a largement dépassé leurs attentes.

Le technologiste biomédical et responsable du service de la distribution de globules sanguins du CNTS du Centre-Nord, Ali Sawadogo a salué à sa juste valeur cette belle initiative du MOSAR.

M. Sawadogo a souhaité que des bonnes volontés se constituent en donneurs de sang pour que le sang ne manque à jamais au dépôt du centre-Nord à savoir les provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga.

Il a par ailleurs remercié le mouvement pour sa démarche qui soulage un tant soit peu les malades.

Le représentant de la section provinciale du MOSAR, Julien Mandé a remercié les élèves pour leur forte mobilisation, le personnel du CNTS de Kaya, les responsables d’établissements et le directeur provincial de l’enseignement supérieur et la formation technique, Abdoulaye Yarbanga pour leurs soutiens.

« C’est avec plaisir que je donne mon sang pour sauver une vie, en particulier nos Forces combattantes qui seraient dans le besoin », a confié, l’élève en classe de 1ère D au lycée provincial, Julien Singbéogo, lors du prélèvement du liquide précieux.

Il convient de noter que 115 poches de sang ont été collectées au lycée provincial de Boulsa et 85 poches prélevées au lycée technique par le CNTS de Kaya.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA