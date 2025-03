Conseil des ministres : Le gouvernement crée la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, établissement public de l’État à caractère professionnel

(Ouagadougou, 5 mars 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et d’importantes décisions prises pour la bonne marche de la Nation, selon le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

Au titre du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Conseil a adopté trois décrets. Le premier porte dissolution sans liquidation de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, entité associative reconnue d’utilité publique. Le deuxième décret est relatif à la création d’un établissement public de l’État à caractère professionnel, dénommé la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso. Et le troisième décret est relatif à l’approbation des statuts particuliers de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso.

Selon le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA « l’adoption de ces trois décrets s’inscrit dans la dynamique de la refondation de l’État, entreprise par le gouvernement à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d’appui au secteur privé ».

Pour le ministre PODA, l’adoption de ces décrets permettra également à la nouvelle entité de bien mener ses missions, de bien clarifier son rôle, tout en lui permettant de recadrer les ressources dans l’accomplissement de ses missions.

Le ministre évoque également des innovations, comme l’institution désormais au sein de la structure d’une assemblée consulaire intitulée « Club des entrepreneurs du Burkina Faso », l’instauration d’une Assemblée générale et d’un Conseil d’administration qui seront les organes de gestion et de contrôle de la nouvelle entité au sein desquels siégeront exclusivement des représentants de l’administration.

Réalisation de plusieurs infrastructures routières en perspective

Pour le compte du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier rapport porte validation de la fiche synoptique du projet Sikasso-Korogho-Bobo-Dioulasso (SKBO) et le second rapport porte validation de la fiche synoptique du projet de réhabilitation des infrastructures de soutien à l’économie.

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc SORGHO indique que ce projet va permettre la réalisation d’infrastructures routières et notamment de pistes rurales, la construction d’entrepôts pour la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS).

Le ministre SORGHO précise que dans le cadre de ce projet, la première partie de la route nationale (RN) n°11, Banfora-Sidéradougou-Ouo, longue 115 kilomètres, sera réalisée.

Il ajoute qu’avec le Programme de réalisation des infrastructures socio-économiques (PRISE), il est prévu la construction et le bitumage de la suite de la RN11, notamment Ouo-Gaoua (78 km). Il a aussi fait mention de la construction de la route régionale n°11, Boussé-Kordié, la réhabilitation des routes Garango-Tenkodogo, et Nioryida-Guiba-Manga.

Direction de la communication de la Présidence du Faso