Namentenga/Reboisement : Plus de 2500 plants médicinaux mis en terre au bosquet provincial

Boulsa, 17 aoûts 2025 (AIB)-2500 plants médicinaux ont été mis en terre le jeudi 14 aoûts 2025, au bosquet provincial du Namentenga, en présence du Haut-comissaire, Adama Conseiga, dans le cadre de la 7e édition de la journée nationale de l’arbre. Cette cérémonie a connu la présence du directeur régional des Eaux et forêts des Kuilsé, Justin Paré.

L’accompagnement de l’Union des anciens élèves du lycée provincial (UAELP) de Boulsa, à travers sa 3e édition de reboisement dans le bosquet du lycée a rehaussé l’éclat de la journée nationale de l’arbre célébrée en différé.

Sur les 2/4 ha du bosquet provincial, plus de 2 500 plants médicinaux ont été mis en terre et diverses espèces ont été plantées dans le bosquet du lycée provincial.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Boulsa, Issaka Sangla a exhorté les anciens élèves à faire de leur mieux pour que le bosquet soit une forêt.

Le président de l’UAELP, Mathieu Bonkoungou a pris acte et a rassuré à M. Sangla que sa structure va veiller à l’entretien des plants du bosquet du lycée provincial de Boulsa.

À l’occasion, l’Union a pris l’engagement de chercher des voies et moyens pour réhabiliter d’une part certains bâtiments et de réaliser la clôture de subvenir en équipements divers du lycée d’autres parts.

Au terme de séance de reboisement, les parrains ont offert un drapeau au lycée provincial de Boulsa.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA