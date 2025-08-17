BURKINA-MOUVEMENT-SOUTIEN-FASO-MEBO

Burkina : Le mouvement Faso Kooz soutient Faso Mêbo par une journée d’action patriotique

Ouagadougou, 17 août 2025 (AIB)- Le mouvement Faso Kooz a organisé dimanche, une journée d’action patriotique pour soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, à travers la fabrication et la pose des pavés destinés à l’aménagement et l’embellissement urbains.

«Nous avons initié cette journée d’action patriotique en partenariat avec la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) pour accompagner Faso Mêbo dans ses différents travaux », a déclaré le porte-parole du mouvement Faso Kooz, Labidi Naba.

Pour M. Naba par ailleurs et coordonnateur des communicateurs de la CNAVC, deux activités vont ponctuer cette journée patriotique à savoir le nettoyage des moules de fabrication des pavés, la pose et le classement.

Il a également précisé que la deuxième tâche concerne les amazones du mouvement qui vont préparer pour les travailleurs de Faso Mêbo.

A l’écouter, cette activité a un double sens consistant à donner, d’une part, incité les jeune à soutenir toutes les initiatives du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour un Burkina résilient et prospère, d’autres parts, de déconstruire le narratif selon lequel lequel tout être basé sur la sécurité.

« Venir à Faso Mêbo ou agir sur une initiative du chef de l’Etat, le capitaine Traoré participe à lutter farouchement contre les ennemis du Burkina Faso, a soutenu Labidi Naba.

Le porte-parole du mouvement Faso Kooz a aussi appelé l’ensemble des citoyens à se mobiliser massivement pour soutenir le chef de l’Etat pour la construction d’un Burkina prospère.

Il convient de noter que Faso Kooz est un mouvement de veille citoyenne œuvrant pour la conscientisation et la mobilisation des populations, en faveur des idéaux de la Révolution progressiste populaire.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ATA