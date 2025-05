Burkina-Namentenga-Circulation

Namentenga : Près de 80 personnes assainissent la ville de Boulsa pour excès de vitesse

Boulsa, 6 mai 2025 (AIB)- près de quatre-vingt personnes ont été arrêtées le vendredi 2 mai 2025 par le commissaire central de police de la ville de Boulsa et ont assaini ladite cité pour excès de visite dans circulation.

Le commissaire principal de police, Boukaré Bonkoungou et ses éléments ont arrêté le vendredi 2 mai 2025 à Boulsa près de 80 personnes pour excès de vitesse.

Pour l’occasion, ces contrevents ont assaini les principales artères de la ville de Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, dans la région du Centre -Nord.

Le commissaire Bonkoungou rappelle que la vitesse maximale autorisée en agglomération est de 50km/h.

Selon lui, malheureusement cette mesure est méconnue de façon générale par les usagers de la route et plus particulièrement les jeunes les orpailleurs.

Il a précisé que cette opération de répression a été menée conformément aux directives de la hiérarchie, dans le but de minimiser les nombreux cas d’accidents et de décès de la route enregistrés ces derniers temps.

« Parmi ces quatre-vingt contrevenants pris en flagrant délit, certains roulaient à plus de 70km/h et d’autres téléphonaient en circulant », a confié le commissaire principal de police.

Ces contrevenants ont été sensibilisés sur les conséquences de leurs actes avant d’être conduits dans les endroits pour les assainir.

Dans les échanges, ils ont reconnu leurs fautes et entendent les réparer en accomplissant avec discipline la tâche qui leur sera confiée.

Pour le commissaire Bonkoungou, beaucoup de choses restent à faire pour que les usagers comprennent et appliquent les règles du code de la route.

Il a également encouragé les promoteurs d’auto-écoles à aller vers les populations et les autorités communales à doter la ville de Boulsa de panneaux de signalisation.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA