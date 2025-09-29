BURKINA-NAMENTENGA-DON-SANG

Namentenga : Les bacheliers de l’immersion patriotique offrent 20 poches de sang au CMA de Boulsa

Boulsa, 29 sept. 2025 (AIB)- Les bacheliers de l’immersion patriotique de Boulsa ont initié le vendredi 26 septembre 2025, une opération de collecte de sang, au cours de laquelle, 20 poches ont été collectées au profit du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boulsa, dans la région des Koulsé.

« Nous avons une pensée pieuse pour les blessés et les malades de diverses pathologies», a indiqué le délégué de l’immersion patriotique 2025, Silamané Zabré.

Pour M. Zabré, une vingtaine de poches de sang a été récoltée au profit du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boulsa pour sauver des vies.

« Nous avons été sensibilisés lors de notre séjour à Loumbila sur le civisme, l’ordre, la discipline, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la solidarité », a-t-il soutenu.

Et à la nouvelle bachelière, Sandrine Godo, d’ajouter que « Ce geste patriotique nous appelle à partager ce que nous avons de plus cher aux autres ».

Le délégué de l’immersion patriotique 2025 a également saisi l’occasion pour remercier le médecin-chef du district sanitaire de Boulsa, Dr Emile Compaoré et ses collaborateurs tout en invitant ses camarades absents à participer aux prochaines séances de collecte de sang.

« Nous avons déjà mené depuis notre retour de l’immersion patriotique des activités de salubrité du CMA. Nous avons pris part aussi à la construction du mur de clôture provisoire du haut-commissariat et à une séance aérobic avec les corps constitués de la province », a-t-il poursuivi.

Silamané Zabré a noté que les nouveaux bacheliers de l’immersion patriotique compte mener dans les prochains jours, des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale et la discipline.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA