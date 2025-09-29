BURKINA-SIRBA-GNAGNA-TRANSFORMATION-PFNL-FORMATION

Bogandé : plus de 600 femmes outillées à la transformation des PFNL et des produits cosmétiques

Bogandé, 28 sept. 2025 (AIB) – Après six jours d’intenses travaux, la « Grande Formation sur les techniques de transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL) et la production de cosmétiques à base de PFNL » a pris fin, le samedi 27 septembre 2025, dans l’enceinte du centre de transformation des produits agro-sylvo-pastoraux de Bogandé, sous un soleil de plomb, devant un parterre d’invités et de bénéficiaires.

Pendant près d’une semaine, ce sont au moins 600 femmes venues de plusieurs localités de la Gnagna qui ont renforcé leurs capacités sur les techniques modernes de valorisation des PFNL.

L’initiative est portée par l’Union Tiénu Hambli, avec l’appui de la Direction provinciale des Eaux et Forêts. Elle vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes, à travers leur organisation en coopératives et la création de chaînes de valeur locales.

Présidant la cérémonie de clôture, le Secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma a salué « l’aboutissement heureux des efforts fournis » et mis en avant les retombées attendues de cette formation en matière de sécurité alimentaire, de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. « Dans un contexte difficile, investir dans la transformation des PFNL constitue une voie sûre pour stimuler la croissance économique et renforcer la résilience des ménages », a-t-il indiqué.

Pour sa part, la présidente de l’Union Tiénu Hambli, initiatrice de la formation, a souligné l’importance de doter les femmes de compétences pratiques et génératrices de revenus. Elle a appelé les autorités et les partenaires à « poursuivre et intensifier leur accompagnement afin que les acquis de la formation ne se limitent pas à des savoir-faire individuels, mais se transforment en véritables opportunités économiques pour l’ensemble de la communauté ». Elle a plaidé pour la mise en place de financements adaptés, l’accès facilité aux marchés et l’appui institutionnel à la structuration des coopératives féminines.

Au nom des participantes, leur représentante a exprimé sa reconnaissance aux formatrices, aux autorités et aux partenaires techniques pour leur accompagnement constant. Elle a insisté sur la valeur des compétences acquises et réaffirmé l’engagement des femmes à faire de la filière PFNL une source de richesse et d’espoir.

La cérémonie a été marquée par une remise symbolique d’attestations, suivie d’une visite d’exposition des produits transformés par les participantes, qui a permis aux invités d’apprécier le savoir-faire acquis et la diversité des potentialités locales.

Agence d’information du Burkina