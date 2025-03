Burkina-Sport-Handball-Coupe

Namentenga /Coupe du handball féminin: Le Haut-commissaire donne le coup d’envoi à Boulsa

Boulsa, 12 mars 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a donné le 8 mars 2025 à Boulsa, le coup d’envoi de la coupe de handball féminin du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnel. Le coup d’envoi de cette coupe dénommée « Coupe de la résilience des scolaires du Namentenga » s’est déroulée en présence des corps constitués et a vu en match d’ouverture, la victoire de l’équipe du lycée technique et professionnel Jan Vervoort sur celle du Collègue d’enseignement général (CEG) de Boulsa par le score de 4 buts à 1.

Le coup d’envoi de la coupe de handball féminin du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnel de Boulsa a débuté le 8 mars 2025.

Dénommée «Coupe de la résilience des scolaires du Namentenga », s’est soldée en match d’ouverture par la victoire de l’équipe du lycée technique et professionnel Jan vervoort sur celle du Collègue d’enseignement général (CEG) de Boulsa par le score de 4 buts à 1 avec le doublé d’ Alida Sandouidi de la classe de 1re .

Cette initiative sportive se veut être une opportunité pour les élèves et également pour les encadreurs et les autres acteurs de l’éducation de communier et de magnifier leur résilience et leur travail. Elle constitue aussi un cadre de brassage, de fraternisation et d’entretien physique moral et intellectuel pour les jeunes filles des lycées et collèges de la province du Namentenga.

« Bonne suite de compétions de handball féminin que l’esprit fair-play triomphe et que la meilleure gagne », a encouragé le Haut-commissaire au promoteur Abdoulaye Yarbanga et aux élèves.

« Nous avons choisi le 8 mars pour magnifier la fille scolarisée. 70% de nos effectifs sont des filles », a indiqué M. Yarbanga par ailleurs directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnel du Namentenga.

Selon le directeur provincial des Sports et loisirs du Namentenga, Moussa Ilboudo, 6 équipes se sont engagées et 10 matches seront joués durant la compétition. En football garçon , 8 équipes se sont engagées.

La capitaine du CEG de Boulsa, Noomam Elodine Kaboré dit n’avoir pas eu assez de temps pour les entrainements et c’est qui justifie la défaite de son équipe.

Elle a précisé que sa formation sportive va accentuer les entrainements pour remporter les prochains matchs.

« La coupe sera du lycée technique car nous nous préparons bien et nous avons de la technique » a fait savoir la capitaine du lycée technique et professionnel Jan vervoort, wassinatou Sandouidi.

Agence d’information du Burkina

JDB/NO/WIS