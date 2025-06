VoBURKINA-NAMENTENGA-CADRE-ECHANGES

Namentenga/ Cadre de concertation provincial : La nutrition au menu des échanges de la 1re session ordinaire

Boulsa 24 juin 2025 (AIB)- Les membres du Cadre de concertation provincial (CCP) ont tenu le 24 juin 2025 à Boulsa, leur 1re session 2025 sous la présidence du secrétaire général de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara représentant le haut-commissaire. Cette session facilitée par le projet Right2Grow ou droit de grandir a permis aux membres d’échanger sur les progrès engrangés à travers les initiatives présidentielles dans le domaine de la nutrition et de formuler des recommandations.

« Le projet Right2Grow prend fin ce mois mais, le plaidoyer sur la nutrition doit se poursuivre », a reconnu la coordonnatrice du projet, Jeanne d’Arc Paré/Somé.

A cette 1re session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) consacrée notamment au projet Right2Grow , les membres ont respectivement échangé sur les progrès enregistré dans le domaine de l’offensive agropastorale et dans le domaine de la santé des districts sanitaire de Boulsa et de Tougouri.

L’analyse de la fiche d’enregistrement des intervenants, leurs interventions de la Direction régionale de l’économie et de planification du Centre-Nord (DREP/CN), le projet Right2Grow et le résultat du groupe de plaidoyer Right2Grow du Namentenga.

Pour l’occasion, les préoccupations des participants, à l’issue des différentes communications ont porté essentiellement porté, entre autres, sur les malnutris du district sanitaire de Tougouri, les tracteurs du Namentenga qui sont toujours à Kaya, la technique de labour des champs au tracteur, l’analyse budgétaire, l’équipement du centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) de Boulsa.

Les participants ont à l’unanimité reconnue l’importance de la nutrition dans le développement de l’enfant et ont recommandé la création et la diffusion des spots sur la nutrition, l’équipement du CREN, la vulgarisation des expériences réussies du projet et la promotion des aliments locaux.

Selon coordinatrice du consortium Right2Grow et chef de projet Save the Children International, Jeanne d’Arc Paré/Somé, le projet est dans sa phase terminale mais le plaidoyer sur la nutrition doit se poursuivre pour l’intérêt général au Burkina Faso.

Selon elle, un enfant qui a bénéficié d’une bonne nutrition est un enfant qui développera tout son potentiel au service de sa nation.

Mme Paré a témoigné sa reconnaissance aux partenaires pour tout l’accompagnement dont le projet a bénéficié depuis 2021.

Au nom du haut-commissaire,

Le SG de la province du Namentenga Bassouleymane Ouattara et président du CCP a remercié les volontaires de l’agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaires ( APEC) , le projet pour avoir facilité la tenue de la session et pour sa contribution inestimable à l’éveil des consciences sur l’importance de la nutrition durant le temps du projet au Namentenga.

M. Ouattara représentant le Haut-Commissaire a également remercié les membres pour leur participation active aux échanges.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA