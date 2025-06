BURKINA-TAPOA-BACCALAUREAT-SESSION-2025

Tapoa : 216 candidats à la conquête du baccalauréat session de 2025

Diapaga, 24 juin 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province de la Tapoa, René Karambiri a lancé mardi les épreuves du baccalauréat session de 2025 au Lycée Untaani de Diapaga.

La province de la Tapoa a enregistré un effectif total de 216 candidats au Bac 2025 dont 119 candidats en série A4 et 97 en série D.

Le Haut-commissaire de la province de la Tapoa, René Karambiri avant l’ouverture des premières enveloppes a encouragé et félicité les candidats pour leur résilience.

Il a aussi prodigué des conseils aux candidats pour mieux aborder les épreuves et les a souhaités une bonne chance et plein succès.

Pour le président du jury, Dahani Soumaila toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des épreuves.

Des petits soucis liés entre autre à l’électricité ont trouvé un début de solution.

Pour les autres aspects tout est mis en œuvre pour que cette session soit un franc succès.

Les premiers résultats, sont attendus pour le jeudi 3 juillet prochain.

Agence d’information du Burkina

LKB/bak/ata