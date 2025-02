Burkina/Nord – Culture – Cinéma – Portrait

Burkina/Nord : Pascal Ganamé, un autodidacte devenu producteur-réalisateur

Ouahigouya, 26 février 2025 (AIB) – Landaogo Pascal Ganamé est un autodidacte, originaire et résident de la région du Nord, passionné de cinéma. Chemin faisant, il est aujourd’hui producteur-réalisateur et ambitionne de s’affirmer dans le domaine du 7e art afin de se faire un nom. À la faveur de la 29ᵉ édition du FESPACO, un journaliste de l’AIB l’a rencontré.

De l’école coranique à l’école classique, en passant par le séminaire, cet autodidacte au parcours atypique nourrit une passion pour le 7e art, avec à son actif plusieurs films et documentaires. Le sexagénaire Landaogo Pascal Ganamé est né en 1965 dans le village de Louh, au Mali. En 1972, sa famille, qui y était installée, décide de rentrer au bercail.

Cette transition marque le début d’un parcours éducatif, spirituel et professionnel qui façonnera sa vie. Après une instruction à l’école coranique au Mali, il s’inscrit en octobre 1985 à l’école primaire publique de Bougué, dans la province du Loroum, en tant qu’auditeur en cours élémentaire 2ᵉ année. À l’époque, il dit avoir été accompagné par le directeur de l’école, feu Abdoul Karim Konfé, également ancien maire de Pobé Mengao, dans la province du Loroum.

Sous sa direction, il acquiert les bases nécessaires à son éducation et obtient, en 1987, son Certificat d’études primaires (CEP) avant de poursuivre ses études secondaires à Djibo. Fasciné par l’Église catholique, il se fait baptiser et prend le prénom de Pascal, un choix qui marque son engagement et son aspiration à devenir prêtre.

Après deux ans passés au Centre de formation des catéchistes (CFC) du Bam, à Kongoussi, il est admis au séminaire des aînés de Dapaong, au Togo, où il passe, à l’en croire, quatre années enrichissantes. Mais un revirement de situation mettra fin à sa vocation religieuse : son père, qui n’était pas catholique, décide de l’en retirer et le fait quitter le séminaire.

L’Église famille de Dieu du diocèse de Ouahigouya le récupère et lui confie le poste d’animateur-technicien de la radio catholique Notre-Dame du Sahel.

Pour Pascal, c’est à la radio que le déclic, sinon la passion du cinéma, a réellement commencé. En autodidacte, M. Ganamé se forme à la prise de vue et au son au sein de la radio, apprend le montage d’images et s’essaie à la présentation du journal dans une télévision privée de Ouahigouya.

Aujourd’hui, le « self-made man » est promoteur d’un studio. Il réalise de nombreux films et en présente deux en compétition au FESPACO, bien qu’ils n’aient pas été retenus dans la sélection officielle. Fier de sa triple casquette de scénariste, réalisateur et producteur, il reste convaincu que seule la persévérance dans le travail portera ses fruits.

« Le cinéma est bien plus qu’une simple passion pour moi, c’est une véritable vocation qui m’anime depuis de nombreuses années. En 2017, j’ai eu l’opportunité de participer au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) avec mes films. Cette année-là, mon premier film a été sélectionné officiellement et projeté dans la prestigieuse salle Jean-Pierre Guingané, devant un public composé d’autorités et de professionnels du cinéma. Ce moment a été un tournant dans ma carrière, marquant le début d’une aventure enrichissante et pleine de défis », soutient Pascal Ganamé.

Depuis cette première expérience, l’autodidacte continue de participer au FESPACO, dans l’espoir de partager ses histoires et sa vision artistique.

« Cette année, bien que j’aie soumis un court-métrage intitulé La force de la diversité dans la compassion, je n’ai pas été retenu. Au lieu de me laisser abattre par cette déception, je choisis de voir cela comme une étape sur mon chemin », confie-t-il.

Il reste convaincu que « chaque échec est une occasion d’apprendre et de grandir. Je garde en tête que ma chance viendra, et je suis déterminé à continuer à travailler sur mes projets. »

Pascal, en bon « guerrier », promet de diversifier ses compétences en participant à des ateliers de formation en écriture de scénarios, en réalisation et en production. Il souhaite également collaborer davantage avec les professionnels du secteur afin d’acquérir de nouvelles techniques et approches qui enrichiraient ses créations.

Agence d’information du Burkina

Quelques réalisations :

2003 : Réalisation du film de fiction long-métrage M’data m yam sida

2015 : Scénario et réalisation d’un documentaire sur la vie d’El Hadj Ali Gourga

2017 : Scénario, réalisation et production du court-métrage sélectionné officiellement au FESPACO

2019 : Scénario, réalisation et production du long-métrage Pa pulemd ye (Ce n’est pas le destin – This is not fate), présenté au FESPACO 2019

2012-2019 : Réalisation d’une quarantaine de clips vidéo

Mars 2019 : Réalisation du film documentaire Visage de l’enseignement catholique dans le diocèse de Ouahigouya

2019 : Concours de réalisation de film documentaire de 3 à 5 minutes sur les bénéfices de 25 ans de coopération danoise/DANIDA

2019 : Film documentaire de 4 min 11 s sur l’autonomisation des femmes vivant avec un handicap

Novembre 2020 : Scénario, réalisation et production du court-métrage documentaire Nêere waya (Un lendemain meilleur), qui a rencontré un succès notable

Avril 2020 : Film documentaire sur l’impact des actions du centre d’incubation du Nord sur ses bénéficiaires

Août 2021 : Scénario et réalisation du court-métrage de fiction KAETO (13 minutes)

Septembre 2021 : Participation à la capitalisation des acquis de HELVETAS Burkina

Octobre 2022 : Scénario, réalisation et production du long-métrage documentaire-fiction Bendre : socle de la réconciliation, sélectionné au FESPACO 2023 et projeté dans les quatre royaumes du Burkina Faso avec l’accompagnement du ministère de la Culture

Mai 2024 : Scénario, réalisation et production du court-métrage de fiction La force de la diversité dans la compassion (15 minutes), non retenu au FESPACO 2025