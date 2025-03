BURKINA-NAHOURI-ADMINISTRATION-VISITE

Nahouri/Tournée de prise de contact : Le Haut-commissaire invite les agents publics à être exemplaires

Pô, 20 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a invité, le jeudi 20 mars 2025, les agents publics à être exemplaires et patriotes. C’était lors d’une tournée de prise de contact et de visite de courtoisie auprès des services déconcentrés et des autorités coutumières et religieuses de la province.

Après son installation le 27 février 2025, le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam et le secrétaire général de la province, Emile Hien, ont entrepris, le jeudi 20 mars 2025, une tournée de prise de contact et de visite de courtoisie auprès des services techniques déconcentrés et autorités religieuses.

De la communauté musulmane en passant par la mission catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), les nouvelles autorités ont salué l’excellence des relations qui existent entre l’administration et les confessions religieuses.

« Après notre installation, il était un devoir pour nous de venir se présenter à vous et solliciter encore votre accompagnement, vos bénédictions et prières afin que nous puissions mener à bien notre mission », a indiqué le Haut-commissaire aux responsables de ces confessions religieuses.

Dans les services techniques déconcentrés, ils ont touché du doigt les difficultés que rencontrent ces services déconcentrés qui se résument entre autres à la vétusté des locaux et le manque du personnel dans certains services.

Tout en félicitant les agents pour leur engagement à donner des meilleurs résultats malgré les difficultés, Sié Aristide Mohamed Kam les a invités à être des agents exemplaires et patriotes.

« Chacun de nous doit aussi véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale et éviter des messages de haine afin que le Burkina retrouve sa paix d’antan », a soutenu le Haut-commissaire partout où il est passé.

Cette sortie terrain du premier responsable de la province et le secrétaire général, installés le même jour, vise à se faire connaître et à échanger avec les acteurs.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz