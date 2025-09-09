BURKINA-NAHOURI-REHABILITATION-INFRASTRUCTURE-HYDRO-AGRICOLE

Nahouri : L’ONBAH sécurise la digue endommagée du barrage de Kaya-Navio en attendant sa réhabilitation complète

Pô, 9 sept. 2024 (AIB)- L’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH), a sécurisé la digue endommagée du barrage de Kaya-Navio, dans la commune de Tiébélé, suite à des fortes pluies enregistrées les 8 et 9 août 2025, en attendant sa réhabilitation complète.

Le village de Kaya, situé à l’Ouest de la commune de Tiébélé, abrite un barrage qui permet à la population de faire des cultures de contre-saison et de jardinage.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, avait invité la population du village et environnants, à travers un communiqué, à la prudence et à la vigilance.

Ainsi, des travaux de réhabilitation ont été entrepris par l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH).

Le mardi 26 août dernier, son directeur général, le commandant Yaya Traoré, était sur les lieux pour constater l’avancement des travaux de reconstitution de la digue.

Lors de sa visite, le commandant Traoré, avait laissé entendre qu’il s’agissait des travaux pour sécuriser la digue en attendant une réhabilitation complète du barrage.

C’est pourquoi, il a indiqué que tout le matériel est mis en place sur les lieux pour la sécurisation de la digue.

Le directeur général de l’ONBAH, a félicité les ouvriers pour leur engagement et a invité les populations à respecter les consignes des services techniques afin d’éviter d’éventuels désagréments.

