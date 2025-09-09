Burkina/Boulgou-Civisme-Patriotisme : Des enfants de Bittou sensibilisés sur le respect des règles de vie en société

Bittou, 6 sept. 2025 (AIB) – À l’occasion de la journée de civisme et de patriotisme organisée samedi par l’Association des jeunes pour le sport et loisir de Bittou (AJSL), des centaines d’enfants ont été sensibilisés sur la citoyenneté, la cohésion sociale, le respect des règles de circulation et les dangers liés à la consommation des stupéfiants.

La rencontre, tenue à la maison des jeunes de Bittou, a été présidée par la première vice-présidente de la délégation spéciale de la commune, Aoua Kamboné, représentant le président de la délégation spéciale.

Selon le secrétaire général de l’AJSL, Abdoul Hadi Zoungrana, l’initiative vise à rassembler les enfants autour d’un esprit sain et à les amener à abandonner certains comportements jugés irresponsables. « Avec l’accompagnement des autorités, nous voulons leur apprendre à mieux vivre en société, car ils sont les relais pour l’avenir du Burkina », a-t-il expliqué.

Le commandant de la gendarmerie de Bittou, conférencier du jour, a expliqué en langue mooré le respect du code de la route, l’importance de la prudence sur les grands axes et les dangers de la consommation des drogues. Il a également attiré l’attention des participants sur les risques de noyade et d’incendie.

Un autre conférencier, Blaise Zoungrana, a insisté sur la cohésion sociale, le vivre-ensemble, l’importance de la parenté à plaisanterie et le rôle des garants des traditions.

Pour sa part, Moubarik Guessongo a développé le sens du patriotisme, de la citoyenneté et du respect des lois et des autorités, tout en expliquant aux enfants la symbolique des couleurs nationales.

Placée sous le thème : « Jeunesse et civisme pour un Burkina émergent : comportement, respect des règles de la circulation routière et lutte contre la consommation des stupéfiants », la journée a suscité un engouement qui a réjoui les organisateurs.

Agence d’information du Burkina

SKJ-dnk-ata