Nahouri/Education : Les meilleurs enseignants et élèves du village de Kaya récompensés

Pô, 23 nov. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a présidé ce samedi 22 novembre 2025 à Kaya, dans la commune de Tîébélé, la journée de l’excellence. L’initiative est de l’association pour le développement de Kaya « Kaya Tiina ou espoir de Kaya », qui est à sa première édition. La cérémonie a connu la présence des fils, filles et amis de Kaya, venus soutenir l’association et les acteurs de l’éducation.

Organisée par l’association pour le développement de Kaya « Kaya Tiina ou espoir de Kaya », les responsables de cette association veulent par cette occasion encourager les meilleurs acteurs de l’éducation de leur village et susciter une saine émulation entre eux.

Pour cette première édition 2025, plus d’une soixantaine d’élèves ont vu leur mérite récompensé ce samedi 22 novembre 2025.

La meilleure fille et le meilleur garçon de chaque classe des cinq écoles du village ont été récompensés

Chaque meilleur élève des cinq écoles primaires repartent avec un kit scolaire et un vélo pour les élèves de la classe de CM2 qui passent en 6e.

La meilleure fille et le meilleur garçon des classes de la 6e en première A et D du lycée et du CEG, ont reçu chacun un kit scolaire et un vélo pour les élèves des classes de troisième qui passent en seconde.

Les deux meilleurs au BAC A et D reçoivent un ordinateur complet et les autres lauréats au BAC, une bourse de 15 000 F CFA.

Les meilleurs enseignants, directeurs d’école, du CEG et du lycée ont été aussi récompensés.

Le président de l’association, B. Faïcal Addi, a invité ses frères et sœurs de Kaya à l’union et à soutenir toute action de développement dudit village.

Pour lui, la réussite d’un fils ou fille de Kaya doit être une fierté pour tous les habitants et est une victoire pour tout Kaya.

Le développement ne peut se faire dans la division mais la solidarité a ajouté Adi.

Il a souligné que les bons résultats obtenus dans les établissements sont les fruits des efforts des enseignants et de leurs encadreurs et chaque enseignant qui travaille bien à Kaya mérite d’être félicité.

Le représentant des parrains, Maître Bouba Yaguibou, a manifesté sa reconnaissance à tous les acteurs de l’éducation du village de Kaya qui ne ménagent aucun effort pour offrir une éducation de qualité aux enfants et à l’association qui est à sa première édition.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a félicité l’association pour cette très belle initiative.

Aux acteurs de l’éducation dont les actions conjuguées contribuent à l’édification d’une éducation de qualité dans la province, M. Hien, les a encouragé à poursuivre dans cette lancée.

Pour la session de 2025, le village de Kaya a enregistré 95 % au CEP, 36 %au BEPC et 100 % au BAC.

Le PDG de Guidjara hôtel, B. Faïcal Addi et président de l’association initiatrice de cette journée d’excellente scolaire a remis 5 matelas, cinq lits d’hospitalisation et des chaises d’ accueil pour le CSPS de Kaya d’une valeur de 1600 000 francs CFA.

Les autorités coutumières ont béni la journée et les forces combattantes engagées sur les théâtres des opérations.

Cette première édition a été coparrainée par maître Bouba Yaguibou, ancien député maire de Pô et Jacques Songa président de REA Express.

Agence d’information du Burkina

