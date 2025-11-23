Bam/Sabcé : Bissa Gold offre 400 tonnes de maïs aux propriétaires terriens expropriés du projet Ronghin

Kongoussi, 19 nov. 2025 (AIB) – La société minière Bissa Gold SA a remis lundi à Sabcé 400 tonnes de maïs aux propriétaires terriens de Ronghin, expropriés dans le cadre de l’extension du projet aurifère Ronghin.

Les bénéficiaires sont principalement de Sabcé, de Ronghin, de Boussouma et tous ceux qui ont des terres agricoles dans la zone du projet.

Cette opération de don vise à compenser les ménages qui n’ont pas pu produire au cours de la campagne agricole 2025, en raison de l’indisponibilité de leurs terres désormais intégrées à la zone d’intervention de la mine.

Selon le représentant des relations communautaires de Bissa Gold, Rasmané Ouédraogo, 266 hectares sont concernés par les activités du projet. Cette situation a empêché les propriétaires terriens d’exercer leurs activités agricoles habituelles. « Nous leur avons demandé de ne pas cultiver cette année parce que le projet est très avancé. Et comme ils n’ont pas produit, nous avons décidé d’offrir une tonne de maïs par hectare concerné, en attendant leur indemnisation définitive », a-t-il expliqué. Il a ajouté que le surplus de plus de 130 tonnes représente un geste supplémentaire de la société pour encourager la collaboration des populations riveraines.

Parmi les bénéficiaires, Kouka Ouédraogo a exprimé sa satisfaction quant à ce soutien alimentaire. Pour lui, cette dotation marque le début d’un climat de confiance entre la mine et les communautés impactées. « La mine nous avait demandé de ne pas cultiver et nous avons obéi. Aujourd’hui, elle pense à nous en nous remettant des vivres pour compenser notre manque à gagner. Nous leur disons merci pour cette compassion », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué l’initiative de Bissa Gold, qu’il a qualifiée de geste d’apaisement et de responsabilité sociale . Il a encouragé les deux parties que sont la société minière et les populations à continuer de privilégier le dialogue, la concertation et la patience, afin de préserver un climat de coopération durable. Il a également invité les bénéficiaires à faire un usage rationnel du maïs reçu pour éviter de se retrouver en difficulté alimentaire avant la prochaine saison de production.

Pour mémoire, le projet Ronghin a été autorisé par le gouvernement burkinabè. Il vise à étendre les installations de Bissa Gold, filiale du groupe russe Nordgold, déjà très active dans la commune de Sabcé. Cette extension implique la récupération de terres agricoles, avec des mécanismes d’indemnisation et d’accompagnement.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata