Nahouri/Commune de Pô : Le service foncier rural reçoit du matériel pour renforcer ses capacités techniques

Pô, 27 juin 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a réceptionné ce jeudi 26 juin 2025, du matériel au profit du service foncier rural de la commune de Pô. L’initiative est de l’association TENFOREST à travers le Projet de sécurisation des droits fonciers collectifs des femmes en milieu rural (PDFCOF).

Améliorez les conditions de travail du service foncier rural local afin d’assurer une gestion foncière plus efficace et inclusive, c’est l’objectif fixé par les responsables de l’association TENFOREST à travers le Projet de sécurisation des droits fonciers collectifs des femmes en milieu rural (PDFCOF).

C’est dans ce cadre que le service foncier rural de la commune de Pô, a bénéficié du matériel, le jeudi 26 juin 2025, pour renforcer ses capacités techniques.

Ce don est composé d’une moto de marque ALOBA, d’un ordinateur portable, d’une photocopieuse CANON et d’une armoire métallique.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a indiqué que ce matériel viendra améliorer les capacités opérationnelles du service foncier rural en matière de délivrance des attestations de possession foncière rurale.

« C’est notre contribution à renforcer les capacités du service foncier rural et je souhaite que ce matériel soit utiliser pour booster les actions de sécurisation des terres dans la commune d’une part, et d’autre part, limiter les risques de tensions liées à la gestion foncière », a soutenu le président de TENFOREST, Alain Traoré.

Il faut noter que la commune de Pô avait adopté en décembre 2024, la charte foncière sensible au genre, qui vise à intégrer les précautions liées à l’égalité de genre dans la gestion des ressources naturelles.

Aussi, elle formalise les droits d’usage, d’exploitation des terres et des ressources naturelles tout en garantissant une prise en compte des besoins spécifiques des femmes.

