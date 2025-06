SPORT-BFA-MLI-NGR-JEUX-AES

Jeux de l’AES : Le Niger remporte la lutte africaine et le tir à l’arc

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)-L’équipe du Mena du Niger a remporté jeudi la compétition en lutte africaine et au tir à l’arc des Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a-t-on appris de l’Agence malienne de presse.

Les athlètes des trois pays de l’AES ont animé la journée du jeudi où trois compétitions étaient au programme : le bras de fer sportif, la lutte africaine et le tir à l’arc.

La compétition du bras de fer sportif s’est déroulée au Palais des sports Salamatou Maïga. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chacun engagé cinq athlètes qui étaient repartis entre six catégories de poids : -60kg, -72kg et +72kg (bras gauche et droit) chez les Hommes et -58kg, -65kg et +75kg (bras gauche et bras droit) chez Femmes.

Au classement général, le Mali s’est hissé à la première place avec 8 médailles d’or, 2 médailles d’argent devant le Burkina Faso qui a décroché 2 médailles d’or et 8 médailles d’argent et le Niger (2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze).

Chez les dames, Moussokoura Sissoko du Mali s’est illustrée en remportant les deux médailles d’or de la catégorie des -65kg (bras droit et bras gauche) devant Martiale Sawadogo du Burkina Faso. Ali Nana Adija du Niger a remporté les deux finales bras droit et bras gauche de la catégorie des -58kg devant sa compatriote Kadija Abdoul Garba.

La lutte africaine s’est déroulée au stade Mamadou Konaté. Le Niger a fait honneur à son statut en remportant le tournoi avec 4 médailles d’or, 2 médailles de bronze devant le Burkina Faso (1 médaille d’or, 4 médailles d’argent et 1 médaille de bronze) et le Mali (1 médaille d’or, 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze).

Les athlètes des trois pays se sont également affrontés au tir à l’arc sur le terrain annexe du stade du 26 Mars. Le Niger a remporté le tournoi avec 111 points contre 59 points pour le Burkina Faso et 45 points pour le Mali classés respectivement 2e et 3e.

La compétition se poursuivra ce vendredi 27 juin avec l’athlétisme au stade du 26 Mars, le karaté au Palais des sports Salamatou Maïga et la finale du tournoi de football qui mettra aux prises le Mali et le Niger au stade Mamadou Konaté.

Agence d’information du Burkina