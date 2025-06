BURKINA-NAHOURI-ENVIRONNEMENT

Nahouri : 72 heures pour promouvoir les produits agro écologiques et apicoles locaux

Pô, 2 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a ouvert, ce vendredi 30 mai 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la foire promotionnelle des produits agro écologiques et apicoles. Initiée par l’ONG, ULB-Cooperation et ses partenaires, elle vise à valoriser les produits agro écologiques et apicoles locaux.

Placée sous le thème «Promotion des produits agro écologiques et apicoles dans le Nahouri : défis et perspectives », cette foire promotionnelle des produits agro écologiques et apicoles, a ouvert ses portes le vendredi 30 mai 2025 à Pô.

Selon la coordonnatrice, Joséfa Zagué/Somé, la foire vise à valoriser les produits agro écologiques et apicoles locaux, à encourager la consommation locale et à sensibiliser les communautés aux bénéfices environnementaux et économiques de ces filières.

Pendant trois jours les producteurs et exposants venus de la province et d’autres localités du pays ont pu exposer leurs produits et ont été sensibilisés sur les avantages des produits agro écologiques et apicoles pour la santé, l’environnement et l’économie locale.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué l’engagement constant de l’ULB-Coopération et ses partenaires, pour les nombreuses actions concrètes entreprises au profit des communautés de la province.

Pour l’autorité provinciale, il est impératif de développer des actions concrètes pour promouvoir la transformation locale des produits agro écologiques et apicoles.

« Ce maillon stratégique permet d’accroître la valeur ajoutée, de stimuler la création d’emplois locaux et de mieux positionner les produits sur les marchés », a soutenu le Haut-commissaire.

Après trois jours d’exposition et d’échanges, les responsables de ULB – coopération ont noté des motifs de satisfaction.

Pour eux, les objectifs ont été largement atteints vu la qualité des produits exposés et l’engagement des producteurs à valoriser les produits agro écologiques, apicoles et à préserver les ressources naturelles.

Les producteurs et exposants ont pu tirer beaucoup de profit, d’expériences et ont fait des bénéfices.

Il faut rappeler que cette foire promotionnelle a été parrainée par le fils de la localité et Président-directeur général (PDG) de Tchog-Na-Trading Hamza Binagabou.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo