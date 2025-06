Burkina/Boulgou-CEP

Boulgou : Le centre de Bittou enregistré 774 candidats au certificat d’études primaire et concours d’entrée en 6e session 2025

Bittou, 2 juin 2025 (AIB) – Au totale 774 candidats sont en lice pour le certificat d’études primaire et du concours d’entrée en 6e session 2025 dans le centre de Bittou. Tout est fin prêt, selon le chef de la circonscription d’éducation de Base de Bittou, Soumaida Yameogo.

Le chef de la circonscription d’éducation de Base de Bittou a remercié les autorités communales les FDS et les fondateurs de lycée la grâce de Bittou, et celui du collège An- nour et les FDS pour leur soutien indéfectible. Il a invité les parents d’élèves à soutenir les maîtres accompagnateurs pour un bon déroulement des examens.

M. Yaméogo a noté que les difficultés sont, entre autres, la délocalisation de certaines écoles a Bittou pour cause de l’insécurité, le problème de l’hébergement pour les candidats lies aux intempéries.

Il a rassuré que toutes les mesures sont prises pour permettre aux candidats de composer dans la quiétude.

Agence d’information du Burkina