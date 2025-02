Musée National du Burkina Faso : la réalisatrice Burkinabè Appoline TRAORE fait dons d’œuvres artistiques

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a assisté à la remise officielle de dons d’œuvres artistiques au Musée National du Burkina Faso, ce vendredi 31 janvier 2025 à Ouagadougou.

Ces œuvres offertes gracieusement par l’Ambassadrice du Musée National grâce a l’accompagnement des partenaires et des artistes sont composées d’un Habitat du Faso représentant les communautés ethniques du Faso, un espace Bibliobus pour Enfants et des œuvres d’Arts.

L’ambassadrice Appoline TRAORE a témoigné sa gratitude à ses partenaires pour avoir cru à la culture burkinabè et au Musée National.

“Etant artiste, c’est notre devoir d’embellir la cour du Musée National qui est par ailleurs notre maison commune”, a-t-elle indiqué.

Le Directeur Général du Musée National, Christian Sabari DAO a remercié l’Ambassadrice pour son engagement et sa détermination à contribuer à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè.

Pour lui, sa vision est de faire du Musée National une institution de référence.

Le Ministre en charge de la Culture Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, quant à lui, a traduit toute sa satisfaction pour ce don au Musée National. Le Ministre Pingdwendé est convaincu que « ce temple culturel restera vivant et resplendissant tant qu’il sera animé ».

