BURKINA-MOUHOUN-SPORT-SUPPORTERS-ELECTIONS

Mouhoun/Union régionale des supporters des Etalons : Ludovic Ouaro élu pour dynamiser le mouvement sportif

Dédougou, 26 août 2025 (AIB) – Réunis en assemblée élective le lundi 25 août 2025 à Dédougou, les représentants des six provinces de la Boucle du Mouhoun, ont reconduit à l’unanimité Ludovic Ouaro, à la tête de l’Union régionale des supporters des Etalons, avec pour mission de renforcer la mobilisation des fans et de promouvoir les disciplines sportives.

La salle de conférence de la direction régionale des sports et des loisirs de la Boucle du Mouhoun, a accueilli, le lundi 25 août 2025, l’assemblée élective du bureau régional des supporters des Etalons.

Placée sous la présidence du directeur régional des sports et des loisirs, Oumarou Zongo et rehaussée par la présence de deux observateurs du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), la rencontre a été marquée par une ambiance fraternelle et une mobilisation des représentants des six provinces de la région.

Au terme des travaux, les participants ont unanimement renouvelé leur confiance à M. Ouaro, président sortant, en l’élisant à nouveau à la tête de l’Union régionale des supporters des Étalons de la Boucle du Mouhoun.

Ce plébiscite salue l’engagement d’un homme qui, depuis plusieurs années, s’emploie à fédérer les supporters et à promouvoir les disciplines sportives dans toute la région.

Le président de l’Union régionale des supporters des Etalons, a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des délégués, tout en appelant à une mobilisation accrue autour des idéaux sportifs.

« Cette élection n’est pas seulement un renouvellement d’équipe, mais un pacte d’unité et de détermination. Ensemble, faisons des supporters de la Boucle du Mouhoun une véritable famille, capable de soutenir toutes les disciplines et de porter haut les couleurs du Burkina Faso », a indiqué Ludovic Ouaro.

Il a également salué la présence des délégations venues de toutes les provinces, soulignant que leur engagement et leur confiance constituent le véritable moteur de cette dynamique collective.

Avec cette équipe rajeunie et déterminée, l’Union régionale des supporters des Etalons de la Boucle du Mouhoun, ambitionne de renforcer la mobilisation des supporters, de promouvoir l’ensemble des disciplines sportives et de faire du sport un levier d’unité, de joie et d’espoir pour la jeunesse régionale et nationale.

Les autorités et participants ont adressé leurs félicitations aux élus et leurs vœux de plein succès dans l’accomplissement de cette noble mission.

Composition du bureau régional :

Président : Ludovic Ouaro

1er vice-président : Abdoulaye Aziz Téri

2e vice-président : Ousmane Bélem

3e vice-président : Kouroubio Séraphine Coulibaly

4e vice-président : Sanlepan Dai

Secrétaire général : Ibrahima Sawadogo

Secrétaire général adjoint : Mathias Bagayogo

Trésorier général : David Mana

Trésorier général adjoint : Guinguelo Emmanuel Lougué

Secrétaire à l’organisation et à la communication : Windzanda Davy Ouédraogo

1er secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication : Tiazemi Bako

2e secrétaire adjoint à l’organisation et à la communication : Henri Bienvenu Lawago Dala dit Toé

1er secrétaire aux relations extérieures : Ridouane Souleymane Akangui

2e secrétaire aux relations extérieures : Touze Ahmed Zina

Commissaires aux comptes : Daouda BANAO et Mamadou Koussoubé

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo