Préparatifs Coupe du Monde U17 : les Etalons cadets en stage en Tunisie

Ouagadougou, 26 août 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso effectueront un stage international en Tunisie du 1er au 9 septembre, en vue de se préparer pour la Coupe du monde au Qatar, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football.

Actuellement en regroupement à Ouagadougou, les Etalons cadets se préparent pour un stage international en Tunisie du 1er au 9 septembre, sous la direction d’Oscar Barro. Lors de ce stage tunisien l’équipe burkinabè jouera deux matchs amicaux contre les Aiglons de Carthage U17.

Ce Stage selon la FBF, est une étape importante de la préparation de la prochaine Coupe du Monde des U17.

