Gourma : Une journée de dialogue intergénérationnel pour raviver la cohésion sociale à Yamba

Fada N’Gourma, 20 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yamba, Issa Napon, a présidé, ce jeudi 20 novembre 2025 à Yamba, une journée de dialogue intergénérationnel, placée sous le signe du retour de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans la commune.

Selon Issa Napon, la commune de Yamba a longtemps souffert du terrorisme et du grand banditisme qui ont provoqué des déplacements massifs de populations.

Pour lui, l’organisation de cette journée vise à consolider le vivre-ensemble par la valorisation judicieuse des savoirs endogènes, à travers l’implication de leaders capables de cerner les véritables causes de l’insécurité et des atteintes à la cohésion sociale.

La rencontre a été animée par l’économiste et consultant, Diassibo Natama, qui a développé trois thématiques majeures : la cohésion sociale, la paix et le vivre-ensemble, la médiation dans la résolution des conflits internes et intra-communautaires, ainsi que la rupture du dialogue intergénérationnel et ses implications.

Pour M. Natama, cette journée a permis aux différentes couches sociales de Yamba de réfléchir ensemble aux voies et moyens de restaurer durablement la paix.

Il a également indiqué que les thématiques abordées s’inscrivent dans la vision du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle à la revalorisation des valeurs culturelles et traditionnelles comme leviers de cohésion.

Les participants ont salué l’initiative, la qualifiant de cadre propice à l’expression et à l’écoute mutuelle.

Leur porte-parole, Yempabou Nassouri, a déclaré que la cohésion et le développement peuvent revenir à Yamba.

Il a estimé que cette journée de dialogue constitue «une journée d’avenir» pour la commune de Yamba.

