Mouhoun/Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne : La deuxième phase de 2025 lancée au Lycée de Souri

Dédougou, le 02 oct. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025 au Lycée de Souri à Dédougou, au lancement officiel de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC). Il a livré à l’assistance le message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

La cérémonie d’ouverture tenue le jeudi 2 octobre 2025 à Dédougou, a été marquée par une montée solennelle des couleurs, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, des forces de défense et de sécurité, des acteurs de l’éducation, des élèves ainsi que des appelés de l’immersion patriotique.

Dans un élan de fierté nationale, l’hymne de la victoire a été entonné en langue dioula.

Le proviseur du Lycée de Souri, Simon Sawadogo, a présenté son établissement qui compte dix salles de classe, dont une dédiée à la formation technique et professionnelle.

Il a réaffirmé l’engagement de son école à contribuer à l’édification d’une Nation résiliente et prospère.

« L’école est le socle de toute transformation nationale. C’est dans nos salles de classe que se préparent les bâtisseurs d’un Burkina Faso fort, juste et prospère », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué l’éveil d’un patriotisme populaire qu’il érige en fondement de la construction nationale.

Il a rendu hommage aux sacrifices quotidiens consentis par toutes les couches sociales et a félicité les initiatives citoyennes telles que le Fonds de soutien patriotique, Faso Mêbo et l’actionnariat populaire.

M. Bassinga, a adressé une mention particulière à la première promotion des appelés de l’immersion patriotique, et les a invités à être des modèles de dignité, de solidarité et de probité dans leurs communautés.

« Chacun doit adopter des comportements disciplinés sans attendre la vigilance d’un organe répressif extérieur », a-t-il indiqué.

Le gouverneur a rappelé que dilapider les ressources communes revient à trahir la Révolution et à priver le peuple de services essentiels.

Il a par ailleurs appelé les corps de contrôle, la justice et les mécanismes de régulation à jouer pleinement leur rôle pour rendre effectives les dispositions de dénonciation et de sanction.

Babo Pierre Bassinga, a salué la bravoure des forces combattantes dont l’engagement contribue au retour progressif des activités dans plusieurs localités.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo