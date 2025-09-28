BURKINA – MOUHOUN – BACHELIERS – RETOUR – CITOYENNETE

Mouhoun/Immersion patriotique : Les ambassadeurs de Tchériba traduisent leur engagement par des actions citoyennes

Tchériba, le 27 sept. 2025, (AIB) – De retour de l’immersion patriotique, les jeunes bacheliers de la commune de Tchériba ont initié, le samedi 27 septembre 2025, une série d’activités communautaires alliant sport, assainissement et reboisement, en collaboration avec les autorités locales et la population.

Dès les premières heures de la matinée, un cross populaire a mobilisé la population, marquant le coup d’envoi des activités.

L’élan sportif a ensuite cédé la place à des actions d’assainissement, menées notamment au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) et dans l’enceinte de la mairie.

Dans la continuité, un reboisement symbolique a été réalisé afin de contribuer à l’embellissement du cadre de vie et à la préservation de l’environnement.

Selon les organisateurs, cette initiative s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui fait de la protection de l’environnement une priorité nationale.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Tchériba, Ouesseni Logora, a salué l’initiative et a rappelé que le programme d’immersion patriotique vise à renforcer chez les jeunes le sens de la responsabilité et de l’engagement civique.

A cet effet, il les a exhortés à demeurer des modèles pour leurs pairs et à contribuer activement au développement de la commune.

La journée s’est achevée par une visite au commissariat de police de Tchériba.

Le commissaire de police, Youssouf Sigué, touché par cette marque de considération, a encouragé les jeunes à poursuivre la dynamique de solidarité et d’entraide acquise lors de leur formation.

A travers ces actions citoyennes appréciées par les populations, les immergés patriotiques de Tchériba réaffirment leur volonté de s’affirmer comme des acteurs du développement local et de la cohésion sociale.

Ils entendent poursuivre cette dynamique afin de contribuer à l’édification d’une communauté plus résiliente et prospère.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/hb/oo