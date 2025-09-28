BURKINA – MOUHOUN – JEUNES IMMERGES – ACTIONS CITOYENNES

Mouhoun/Commune de Ouarkoye : Les jeunes de l’immersion patriotique traduisent leur patriotisme en acte concret

Ouarkoye, 25 sept. 2025 (AIB)-Les jeunes de l’immersion patriotique de la commune de Ouarkoye, ont mené, le jeudi 25 septembre 2025, une activité de salubrité dans l’enceinte et aux abords de la mairie. Ce geste symbolique a été salué par les autorités communales qui y voient un signe encourageant pour la promotion du civisme et de la cohésion sociale.

Dès les premières heures de la matinée du jeudi 25 septembre 2025, les bénéficiaires du programme d’immersion patriotique se sont mobilisés pour redonner éclat et propreté à la mairie de Ouarkoye.

Munis de balais, de dabas et de râteaux, ils se sont attelés au balayage de la cour, au désherbage des abords et à l’enlèvement des tas d’ordures qui s’étaient accumulés.

L’initiative, qui a rassemblé une dizaine de nouveaux bacheliers en fin de formation de l’immersion patriotique, a créé une ambiance de solidarité et d’entraide.

Pour les participants, il ne s’agissait pas seulement de nettoyer, mais aussi de poser un acte citoyen à la hauteur des valeurs de patriotisme et de responsabilité qui leur sont inculquées durant leur séjour d’immersion.

« Nous avons voulu montrer que la jeunesse de Ouarkoye est prête à se mettre au service de la communauté et à contribuer, même modestement, au développement de notre commune », a confié un des participants.

Le secrétaire général de la mairie, Ousmana Timothée Sogli, qui a accueilli les jeunes, les a félicités.

« Votre action est un exemple pour toute la population. Elle prouve que le civisme et l’esprit patriotique ne sont pas que des mots, mais des réalités que chacun peut incarner à travers des actes simples et concrets », a-t-il déclaré.

M. Sogli a également encouragé les jeunes à poursuivre sur cette lancée et à demeurer des relais positifs dans leurs quartiers et villages respectifs.

Selon lui, la propreté d’un cadre de travail comme la mairie est essentielle non seulement pour l’image de l’institution, mais aussi pour l’efficacité du service public.

Au-delà de l’aspect assainissement, cette activité revêt une portée symbolique qui illustre la volonté de la jeunesse de prendre part activement à la construction d’une société plus responsable et plus solidaire.

Dans un contexte national où les autorités multiplient les appels à l’unité et à l’engagement citoyen, le geste des élèves de Ouarkoye apparaît comme une réponse concrète à cette exigence.

Les jeunes ont exprimé leur satisfaction d’avoir contribué, même à une petite échelle, à l’amélioration de leur environnement immédiat.

Cette action prouve encore que la jeunesse de Ouarkoye peut être un moteur de changement positif, à condition de croire en ses capacités et de transformer ses idéaux en actions tangibles.

