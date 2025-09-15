BURKINA-MOUHOUN-TRANSPORTS-CONSULTATIONS

Mouhoun/Consultation régionale sur les transports terrestres : Les acteurs locaux tracent la voie d’une réforme

Dédougou, 15 sept. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé, le lundi 15 septembre 2025 à Dédougou, la rencontre de consultation régionale sur les transports terrestres avec des acteurs publics, privés et associatifs du secteur, afin de dresser un état des lieux sans complaisance et de proposer des pistes d’amélioration adaptées aux réalités locales.

L’objectif général des consultations est de permettre aux acteurs locaux de contribuer activement à la réflexion nationale sur la réforme du secteur des transports terrestres.

Il s’agit non seulement d’identifier les maux qui minent le sous-secteur, mais aussi de proposer des mesures concrètes pour l’application effective des réformes déjà entreprises et, le cas échéant, d’en suggérer de nouvelles.

Les consultations entendent également favoriser l’émergence de solutions innovantes, notamment technologiques, afin de moderniser le transport et de renforcer la sécurité et la durabilité du système.

Les échanges doivent aussi mettre en lumière des pistes pour améliorer la professionnalisation et la compétitivité du secteur, en tenant compte des spécificités économiques et sociales de la Boucle du Mouhoun.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a rappelé l’importance stratégique du secteur pour l’économie et le développement durable, tout en rendant hommage aux transporteurs victimes du terrorisme.

Il a souligné que malgré les efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, le secteur reste confronté à des défis multiformes qui sont entre autres, l’insuffisance et la vétusté des infrastructures, les problèmes d’organisation des acteurs, le non-respect de la réglementation et les contraintes spécifiques liées à la situation sécuritaire de certaines zones.

« Ces consultations régionales offrent l’opportunité d’écouter toutes les voix et de construire des propositions qui reflètent nos réalités. Les solutions que nous allons formuler ensemble nourriront les réflexions nationales et contribueront à une réforme durable du secteur», a-t-il déclaré tout en invitant les participants à un engagement franc et constructif.

Babo Pierre Bassinga, a précisé que la réforme de nos transports terrestres doit être le fruit d’une intelligence collective.

« Nous avons la responsabilité de construire un système plus efficace, plus sûr et plus adapté aux besoins de nos populations », a ajouté le gouverneur.

Les travaux se sont articulés autour de sept thématiques majeures couvrant l’ensemble des dimensions du transport terrestre.

Il s’agit entre autres, du transport routier et son état des lieux, du transport urbain et périurbain, du transport fluvial avec ses potentialités et contraintes, du fret et l’approvisionnement du territoire ainsi que l’organisation des acteurs de transport du système de formation et d’examen à la conduite.

Le rapport des acteurs propose un ensemble de recommandations visant à améliorer durablement le secteur des transports dans la Boucle du Mouhoun.

Ils suggèrent notamment de renforcer l’organisation des transporteurs et leur cohésion, de promouvoir la sécurité routière à travers des postes de contrôle et une application rigoureuse de la réglementation, et de développer des stratégies d’accès au fret.

Le texte met également l’accent sur la modernisation du système d’enseignement de la conduite, la promotion du transport fluvial par la valorisation du fleuve Mouhoun, ainsi que l’amélioration des infrastructures routières, urbaines et périurbaines.

Ces orientations visent à accroître l’efficacité, la sécurité et la durabilité des services de transport tout en favorisant l’intégration économique et sociale de la région.

Agence d’information du Burkina

