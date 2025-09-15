BURKINA- FASO-MEBO-SOUTIEN-ETUDIANT

Faso Mêbo : Un nouveau bachelier de Koudougou apporte sa contribution avec un sac de ciment

Ouagadougou, 15 sept. 2025 (AIB)- Le nouveau bachelier de Koudougou, Ousmane Tiono, a soutenu lundi, l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec un sac de ciment, en vue de participer à la construction du pays.

Le nouveau bachelier de Koudougou, région de Nando, Ousmane Tiono, a rallié Ouagadougou à moto ce lundi 15 septembre 2025 pour remettre un sac de ciment à Faso Mêbo.

Selon M. Tiono, il veut apporter sa pierre à l’édification d’un Burkina nouveau et prospère à travers son geste.

« J’ai décidé d’apporter un sac de ciment à Faso Mêbo pour participer au développement de mon pays », a-t-il confié.

Le nouveau bachelier qui a fait son immersion patriotique au lycée privé Arouna Bazié, a également invité les autres bacheliers à soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo pour un Burkina résilient et prospère.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA