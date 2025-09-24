BURKINA-MOUHOUN-DOUROULA-CAMPAGNE-AGRICOLE

Mouhoun/Campagne agricole : Des perspectives rassurantes à Douroula

Douroula, 23 sept. 2025 (AIB) – La campagne agricole en cours dans la commune rurale de Douroula, province du Mouhoun, présente une bonne physionomie grâce à l’engagement des producteurs et à l’appui des autorités.

La production agricole se déroule dans de bonnes conditions et offre une physionomie encourageante dans plusieurs localités de la commune de Douroula.

Le chef de Zone d’appui technique (ZAT), Patrice Dofinita Tiao, a rassuré que la campagne, de manière générale, se déroule bien malgré quelques inondations survenues dans certains champs.

« A la vue de la physionomie actuelle, les rendements s’annoncent bons et les populations auront de quoi se nourrir », a-t-il confié.

Selon M. Tiao, ces résultats sont possibles grâce à l’accompagnement des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui assurent la sécurité des zones de production et permettent aux paysans de travailler en toute quiétude.

Cependant, certains producteurs dénoncent des dégâts causés par des animaux errants qui ravagent leurs cultures.

« Ces animaux circulent tard dans la nuit et ont détruit une partie importante de mon champ. Plusieurs exploitations connaissent le même sort », a expliqué un producteur.

Face à cette menace, les responsables de la ZAT et les FDS ont été alertés afin de renforcer la surveillance et la protection des champs.

Agence d’information du Burkina

TFT/SB/hb/oo