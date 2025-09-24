L’an 3 du MPSR 2 : Un bilan positif avec des défis à relever

Kaya, 20 septembre 2025 (AIB) – Trois ans après l’arrivée du MPSR 2 au pouvoir, le Burkina Faso a connu des avancées notables dans plusieurs secteurs clés, mais des défis importants demeurent. À l’occasion de cet anniversaire, les concitoyens de Sandbondtenga dressent un bilan positif, saluant les progrès tout en appelant à des actions plus ciblées pour améliorer le quotidien des Burkinabè.

« Depuis l’avènement du MPSR 2 au pouvoir, je puis noter plusieurs changements positifs dans tous les domaines au bénéfice des populations. De l’éducation à l’agriculture en passant par la sécurité et la santé, les avancées sont significatives. La gratuité des soins pour la mère et l’enfant, la baisse du prix des produits pharmaceutiques et la mise à disposition de cliniques mobiles constituent des acquis importants de ce régime. Il faut également relever que le MPSR 2 a suscité l’engagement communautaire dans la réalisation de travaux d’intérêt commun. L’engouement autour de l’initiative Faso Mêbo en est un exemple tangible. La promotion du patriotisme a favorisé l’installation d’usines et d’entreprises de production locale, contribuant ainsi à l’indépendance économique et sociale de notre pays. L’élan de la lutte contre l’incivisme, l’insalubrité et la corruption est aussi encourageant, mais mérite d’être renforcé. Le gouvernement doit également s’attaquer à la consommation abusive de l’alcool et d’autres stupéfiants, qui déciment les forces vives du pays. Il faudra en outre trouver une meilleure formule de motivation pour les VDP qui font preuve d’un engagement remarquable dans la libération de l’intégrité du territoire », a affirmé Mme Sawadogo/Sawadogo Binta.

Pour Alfred Ouédraogo, des efforts notables sont faits pour le retour des déplacés internes dans plusieurs localités. Il souligne que depuis l’avènement du MPSR 2, « nous avons constaté un changement progressif dans plusieurs domaines. En tant que citoyens, nous ressentons une fierté d’appartenir à un État souverain. Les actions communautaires engagées par le gouvernement pour le développement économique et social, à travers les initiatives présidentielles, sont à saluer. Dans le domaine sécuritaire, des efforts sont entrepris pour le retour des déplacés internes dans plusieurs localités. La corruption et l’inefficacité de l’administration publique, des maux qui minent notre société, ont été vigoureusement combattues, et nous constatons un début de changement. Malgré les avancées, nous attendons toujours le MPSR 2 sur la question de la cohésion sociale. Certaines informations hostiles à la paix et à la cohésion, relayées par des activistes, méritent une attention particulière. De même, l’amélioration des conditions de vie des Burkinabè face à la cherté de la vie reste une attente forte ».

Catherine Ouédraogo salue pour sa part le retour progressif des personnes déplacées internes, signe d’une amélioration de la sécurité. « Nous constatons aussi le développement avec la réalisation d’usines, de routes et de caniveaux. Les populations comprennent de plus en plus que le régime est engagé dans un développement véritable et adoptent ses idéologies. Mon souhait ardent est que le président Ibrahim Traoré galvanise davantage les FDS et les VDP, qui se battent jour et nuit pour le retour de la paix ».

Sawadogo Issa, lui, estime que « seulement en trois ans, le MPSR 2 a opéré des changements majeurs au profit du peuple burkinabè. Du point de vue sécuritaire, plus de 70 % du territoire est désormais sous contrôle, permettant ainsi le retour de milliers de PDI. Au niveau de l’agriculture, une attention particulière est accordée à ce secteur, à travers l’acquisition de tracteurs, de semences et d’engrais, ainsi que le labour gratuit au profit du monde rural. L’économie n’a pas été reléguée au second plan, comme en témoignent l’ouverture d’usines telles que SOFATO ou encore le traitement des résidus miniers. Le transport urbain a aussi été amélioré par l’acquisition d’une centaine de bus pour les grandes villes du pays. Sur le plan social, le MPSR 2 a fait renaître le civisme et le patriotisme au sein des citoyens, perceptibles dans les différentes contributions à l’effort de paix, l’initiative Faso Mêbo et l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, entre autres.

Des défis majeurs restent à relever. L’accentuation des opérations de reconquête du territoire afin de permettre le retour de tous les PDI est un défi majeur. La création d’usines dans chaque chef-lieu de région. Le gouvernement devra par ailleurs prôner une éducation de qualité en rompant définitivement avec le système éducatif colonial et orienter les enfants vers le métier dès le primaire. Au niveau de la santé, en plus des nombreux efforts consentis, il faudra moderniser nos hôpitaux et recruter du personnel soignant en qualité et en quantité ».

Agence d’information du Burkina

Propos recueillis par Augustin Irwaya OUEDRAOGO