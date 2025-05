Maroc-Russie-Sécurité

Moscou : La neutralisation des menaces stratégiques tributaire de la création d’une infrastructure sécuritaire commune (M. Abdellatif Hammouchi)

Rabat, 28 mai 2025 (AIB)-La neutralisation des dangers et menaces stratégiques croissantes demeure tributaire de la création d’une infrastructure sécuritaire commune et indivisible, avec le concours des services de sûreté et de renseignements nationaux en coopération et en coordination étroites avec leurs homologues dans différentes régions du monde, a affirmé, mercredi à Moscou, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire au Maroc, Abdellatif Hammouchi.

M. Hammouchi, qui représente le Maroc à la 13e rencontre internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité, a en outre souligné que la coopération juste et équitable entre les pays est le gage du succès de toute structure sécuritaire commune visant à endiguer les menaces et défis stratégiques à l’heure actuelle, a appris l’AIB auprès de la MAP.

Il a relevé que « le devoir de vigilance sous-tendant notre action proactive et notre responsabilité commune nous impose d’échanger les informations au sujet de l’ensemble des menaces sécuritaires identifiées ou potentielles, ainsi que leur partage de manière sécurisée et immédiate au service de notre sécurité collective, sur la base du principe gagnant-gagnant ».

Cette réunion, qui revêt une importance particulière en matière de sécurité, est marquée par la présence de chefs et de responsables chargés des services de sécurité et de renseignement représentant plus de 100 pays du Sud, de l’Est et des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), en plus de plusieurs organisations internationales et régionales, dont l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), l’Union économique Euro-asiatique (UEE), l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et d’autres organisations internationales s’activant dans des domaines en lien avec la sécurité.

Organisée par le Conseil de sécurité russe, cette réunion se tient régulièrement depuis 2010 en tant que forum stratégique de coordination et d’échange de vues entre différents pays sur les moyens de développer des mécanismes collectifs pour faire face aux risques mondiaux croissants et d’examiner les politiques internationales visant à neutraliser les menaces émergentes, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et de la sécurité mondiale.

Ce Forum présidé par le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a été marqué par la présence du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et par une allocution d’ouverture en visioconférence du président russe Vladimir Poutine, dans laquelle il a souligné que la nouvelle architecture de sécurité mondiale doit être juste et équitable, notant que tous les États doivent disposer de garanties solides pour assurer leur propre sécurité, sans compromettre les intérêts et la sécurité des autres États.

Le président russe s’est également félicité de la participation des services de sûreté et de renseignement des pays de l’Est et du Sud qui, selon lui, représentent la plus grande partie du système sécuritaire mondial. Ces pays, a-t-il relevé, soutiennent le principe d’une souveraineté équitable et juste et mettent en avant leur propre modèle de développement.

Les travaux de ce Forum ont, par ailleurs, été marqués par des séances plénières et des conférences thématiques portant sur diverses questions inhérentes à la sécurité mondiale, dont la montée de la menace terroriste qui se manifeste par l’émergence de fiefs régionaux et de nouveaux foyers d’organisations terroristes, les dangers accrus des crimes et les cyberattaques ciblant les infrastructures vitales et sensibles des États, en plus des intersections et ramifications transnationales du crime organisé.

En marge de ce forum international, marqué par la tenue d’une série de réunions s’inscrivant dans le cadre de la coopération sécuritaire multipartite, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a tenu d’intenses rencontres bilatérales avec les chefs et membres de plusieurs services sécuritaires et de renseignement de pays frères et amis, dont le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB).

Ces entrevues ont été axées sur nombre de questions d’intérêt commun ainsi que sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale pour faire face aux risques et menaces émergents.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat