Burkina/Examens post-primaire et secondaire : 366 232 candidats subiront les épreuves de la session de 2025

Ouagadougou, 28 mai 2025(AIB)- Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Dr Boubacar Savadogo a annoncé mercredi, qu’au total 366 232 candidats subiront les examens du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), le Brevet d’Études Professionnelles (BEP), le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat pour un budget d’environ 18 milliards 2OO millions de FCFA.

Les inscriptions au BEPC 2025 ont enregistré 206 136 candidats (122 982 filles et 83 154 garçons) contre 219 475 inscrits en 2024 soit une diminution de 13 339 candidats. Les candidats sont répartis dans 1422 centres de composition avec 732 jurys et 655 centres secondaires.

Au BEP et au CAP, 26 630 candidats ont été enregistrés en 2025 (10 355 filles et 16 275 garçons) contre 26 833 en 2024.

Les chiffres ont été communiqués mercredi 28 mai 2025 à Ouagadougou par le chef du département ministériel au cours d’une conférence de presse.

Selon le ministre, les candidats inscrits aux BEP à la session de 2025 sont au nombre de 15 782 et les candidats aux CAP au nombre de 10 848.

Les candidats de ces deux examens sont répartis dans 145 centres de composition (124 jurys et 21 centres secondaires).

Au Bac, 112 868 candidats soit 60 362 filles et 52 506 garçons sont inscrits contrairement à l’année 2024 qui a totalisé 120 767.

Pour les examens de la certification professionnelle, 20 598 candidats (12 065 filles et 8 533 garçons) sont en compétition contre 19 349 en 2024.

Au post-primaire, les épreuves écrites du BEPC se dérouleront du 03 au 13 juin 2025, les examens du BEP auront lieu du 03 au 07 juin et les CAP se dérouleront du 03 au 07 juin.

Les épreuves écrites du Baccalauréat, session de 2025, se dérouleront sur l’ensemble du territoire national du 24 juin au 08 juillet.

S’agissant des examens professionnels, le CQP aura lieu le 1er juillet, le BQP se passera les 22 et 23 juillet, les examens du BPT se feront les 02 et 03 septembre et ceux du BPTS se dérouleront les 16 et 17 septembre 2025.

Dans l’ensemble, l’on note une baisse globale des inscriptions qui affecte tous les examens à l’exception des examens de la certification professionnelle qui enregistrent une légère hausse des effectifs, informe Dr Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

