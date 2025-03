Montée des couleurs : Les agents de l’AIB invités à servir dans l’ordre et la discipline

Ouagadougou, 28 mars 2025 (AIB) – À l’occasion des deuxièmes Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), l’Agence d’information du Burkina (AIB) a organisé, ce vendredi à Ouagadougou, une montée des couleurs suivi de la lecture du message du Président du Faso appelant les Burkinabè à faire preuve d’ordre de discipline pour accompagner le développement.

À l’issue de la montée du drapeau, le message du Chef de l’État a été lu devant les travailleurs de l’AIB par le Secrétaire général de l’agence, Alban Kini, représentant la Directrice générale empêchée.

Conformément aux instructions du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il est demandé aux agents publics de faire preuve d’ordre et de discipline.

L’AIB réaffirme son engagement à respecter cette orientation à travers ses services, en mettant à la disposition des populations une information crédible et fiable.

Dans le cadre des JEPPC, l’agence s’engage également à assurer une couverture médiatique optimale des activités inscrites au programme et à prendre des initiatives internes en faveur de la contribution citoyenne.

Instituées par décret en date du 3 avril 2024, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) visent à consolider les bases de la nation burkinabè, à raffermir la cohésion sociale et à promouvoir le vivre-ensemble.

Placées sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! », les JEPPC 2025 se dérouleront en deux phases de quinze jours chacune : du 26 mars au 9 avril pour la première phase et du 2 au 16 octobre pour la deuxième.

Le lancement de la première phase a été marqué par le message du Chef de l’État le 26 mars ainsi que par des montées de couleurs organisées dans les ministères, gouvernorats, institutions, missions diplomatiques, postes consulaires, mairies, écoles et autres services.

Plusieurs activités sont également prévues, notamment le port de tenues traditionnelles, la consommation de mets locaux et de produits « Made in Burkina Faso », la réalisation de travaux d’intérêt général et l’organisation d’une Journée de salubrité.

Agence d’information du Burkina