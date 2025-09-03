Marrakech : Le Grand Stade modernisé prêt à accueillir la CAN 2025

Marrakech, 3 septembre 2025 (AIB)-Le Grand Stade de Marrakech rénové à hauteur de 35 millions d’euros , est prêt à accueillir huit matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, dont un huitième et un quart de finale, a constaté l’AIB sur place. En attendant, le stade rouvrira ses portes le 6 septembre à l’occasion d’un match amical.

Inauguré en 2011, le grand stade de Marrakech est situé à l’entrée de la ville, à 15 km de l’aéroport international.

Avec une capacité de 41 000 sièges numérotés, il comprend 15 loges VIP et VVIP, ainsi que sept salons exclusifs.

Les espaces de restauration comprennent un espace principal, deux grandes buvettes et 25 points de vente stratégiquement positionnés pour un service efficace.

L’infrastructure intègre également deux parkings VIP de 176 places chacun, un parking grand public pour plus de 4 500 véhicules, deux tableaux d’affichage Videomatrix modernes, un héliport et 700 caméras de surveillance.

Le stade dispose d’un éclairage écologique réduisant de 60 % la consommation d’énergie et se distingue comme le premier stade au monde à être à la fois rectangulaire et doté d’une piste de course elliptique.

Les salons VIP et les loges ont été entièrement repensés, avec 15 skybox offrant une expérience exclusive aux partenaires et invités. Ces informations ont été données à l’AIB le 2 septembre 2025 par Karaoui Morad, Directeur régional de la Société nationale de réalisation et d’aménagement des infrastructures sportives (SONARGES).

Selon Karaoui Morad, la première phase de rénovation a coûté 35 millions d’euros et a permis de moderniser les tribunes, les sièges et les voies périphériques, et d’augmenter le nombre de portes d’accès à 17 pour un remplissage du stade en 50 minutes.

La seconde phase, prévue après la CAN, préparera le stade pour la Coupe du monde 2030. Elle inclura l’abaissement du terrain de 10 mètres, la suppression de la piste d’athlétisme et l’ajout d’un auvent complet sur le toit, portant la capacité à 46 000 places.

Avant le coup d’envoi de la CAN (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026), le Kawkab Marrakech, promu en première division, testera le stade rénové le 6 septembre 2025 face au club tunisien de l’Étoile du Sahel.

Agence d’Information du Burkina

