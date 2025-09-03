BURKINA-NANDO-DROITS-HUMAINS-PRÉVENTION-CONFLITS-FORMATION-OREPREGECC

Nando/ Prévention des conflits : Les membres de l’Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires outillés

Koudougou, 2 septembre 2025 (AIB) – L’Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires (OREPREGECC) de Nando a organisé, mardi à Koudougou, une session de formation de trois jours sur la prévention des conflits à l’intention de ses membres.

Cette formation vise à renforcer les capacités des participants afin de mieux faire face à la persistance des tensions, notamment foncières, dans la région de Nando.

La cérémonie d’ouverture officielle a été présidée par le conseiller technique du gouverneur du Nando, Lamine Sawadogo. Il a salué l’engagement des acteurs impliqués dans la gestion des conflits.

M. Sawadogo a souligné que cette formation permettra aux membres de l’Observatoire d’améliorer leur efficacité dans l’analyse, la prévention et la résolution des conflits.

Huit modules seront développés au profit des participants. Ils porteront notamment sur la dynamique et la diversité des conflits communautaires, les techniques de prévention, d’analyse et de résolution des conflits, la documentation des conflits résolus (procès-verbaux, rapports, accords de paix), ainsi que les stratégies de mobilisation de ressources.

À l’issue de cette session, les membres de l’OREPREGECC disposeront des outils nécessaires pour mieux comprendre et désamorcer les conflits, contribuant ainsi à la stabilité et à la cohésion sociale dans la région de Nando.

Agence d’information du Burkina

PB/bak/ata