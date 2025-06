Burkina-Manga-Accueil-Ibrahim-Traoré

Manga : Très enthousiasmeés de la visite du président Traoré, les populations prêtes à lui réserver un accueil chaleureux

Manga, 13 juin 2025 (AIB)-Les populations de la ville Manga dans la région du Centre-Sud ont manifesté vendredi leur joie d’accueillir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, promettant de lui réserver un accueil digne de son rang.

Selon le chargé de mission auprès de la présidence du Faso, Wendpassamdé Thierry Nikièma, la cité de l’épervier exulte depuis plusieurs à l’annonce de la visite du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

«C’est à la fois un soulagement et une fierté d’apprendre que le président sera à Manga demain. Nous serons ravis de nous entretenir avec lui en face», a-t-il fait savoir.

Le chargé de mission a confié que depuis 2 jours une campagne d’information et de mobilisation se tient dans les artères de la ville pour accueillir «à la mangalaise», le chef de l’Etat.

« Toutes les femmes sont debout pour accueillir demain, dans l’amour et le respect le président et le féliciter, puisque depuis son arrivée, c’est sa première fois de venir à Manga.», a déclaré Edwige Bouda, membre de la veille citoyenne.

C’est un président qui est l’écoute des femmes. Pour tout ce qu’il fait pour la population et pour toutes les femmes de notre cher pays, nous lui souhaitons une longue vie, a-t-elle souligné.

«Nous avons appris que notre guide le capitaine Ibrahim Traoré sera là demain 14 juin à Manga, nous sommes heureux et nous nous mobilisons pour l’accueillir», s’est exprimé Ousmane Drabo, un entrepreneur résident à Manga depuis 2001.

Il a confié que depuis trois jours la cité de l’épervier est en ébullition.

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré effectuera le samedi 11 juin 2025 une tournée dans la région du Centre-Sud où il lancera la campagne de reboisement des bosquets à plantes médicinales à Guiba, échangera avec les forces vives de la région à Manga, avant de rallier la ville de Pô pour présidé la sortie officielle de la 24e promotion de l’académie militaire Georges Namoano.

Agence d’information du Burkina

YOS/zo