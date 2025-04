Lutte contre le terrorisme : La hiérarchie policière aux côtés des hommes sur le théâtre des opérations dans la Boucle du Mouhoun.

Le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le Commissaire Divisionnaire de Police Bonswindé SANKARA, à la tête d’une délégation composée notamment du Directeur des Unités d’Intervention de la Police Nationale et du Coordinateur des Opérations de la Police Nationale, s’est rendu, vendredi 11 avril 2025, à Gossina et à Nimina dans le Nayala, région de la Boucle du Mouhoun, pour réconforter les hommes des détachements du 11ème Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI) et le détachement de la Police Nationale basé à Nimina.

En effet, il est allé féliciter et encourager les éléments pour leur engagement sans faille à la reconquête de l’intégralité du territoire national. Aussi, a-t-il recueilli leurs préoccupations en vue d’améliorer leurs capacités d’actions.

Il a, au cours de cette visite, rencontré les Volontaires de Défense pour la Patrie (VDP) desdites zones, les a félicités et galvanisés pour leur détermination, aux côtés des FDS, pour la reconquête du territoire national.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !