L’Union africaine et l’Union panafricaine de la Jeunesse renforcent leur partenariat

Addis-Abeba, 8 septembre 2025 (AIB) – Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce lundi au siège de l’organisation les dirigeants exécutifs de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), l’Honorable Dialla Moumouni du Burkina Faso et M. Ahmed Bening du Ghana, à l’occasion de la signature d’un protocole d’accord entre la CUA et l’UPJ. La cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union africaine sur la Jeunesse.

Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux institutions et à consolider le rôle de l’UPJ comme principal mécanisme continental de coordination des conseils nationaux de la jeunesse. Il traduit également l’engagement renouvelé de l’Union africaine à promouvoir l’autonomisation, la participation et le leadership des jeunes sur le continent.

Pour le Burkinabè Dialla Moumouni, président de l’UPJ, cette signature marque un moment historique dans la collaboration entre l’Union africaine et la jeunesse africaine, en vue de redynamiser l’organisation panafricaine de la jeunesse et de lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle.

AIB