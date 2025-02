Burkina-Loroum-Islam- lecture-Coran

Loroum : Les musulmans prêchent pour la paix et la cohésion sociale à Tansalga

Titao, 23 fév. 2025 (AIB)- Le cheick Mohamed Karamogo Ouédraogo a présidé, le mardi 18 février 2025, une lecture de coran dans la mosquée de Tansalga, au secteur n° 1 de Titao. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs fidèles et imams de Titao ainsi qu’une délégation provinciale conduite par le secrétaire général de la province, David Ayoro.

Tansalga, a abrité la cérémonie de lecture de coran, le mardi 18 février 2025, en présence d’imams et d’autorités administratives.

Zoénab Ganamé a expliqué l’importance de la lecture du Coran (tafsir).

«La lecture du Coran nous maintient dans la foi. Elle nous enseigne le bien et la considération de la valeur humaine», a t-elle soutenu.

Le maître coranique, Cheick Mohamed Ouédraogo, a donné le sens du tafsir, et, selon lui, le coran est la parole de Dieu, c’est à travers lui que Dieu s’est adressé aux hommes et dit ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.

«Le tafsir permet alors de comprendre le coran et de pouvoir l’expliquer aux prochains», a-t-il dit.

Le porte-parole de la délégation provinciale, Oumarou Dialla, a transmis aux musulmans le message de l’autorité provinciale.

«Nous sommes venus vous transmettre le soutien de l’administration. Nous souhaitons qu’à toutes vos prières, vous demandiez la paix et la cohésion pour notre pays», a ajouté M. Dialla.

Les fidèles musulmans sous l’égide de leur guide spirituel Cheick Mohamed Karamogo Ouédraogo, ont prié pour la paix.

Le guide religieux a invité l’ensemble des fidèles à suivre le chemin de Dieu et à travailler dans le sens de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo